小三偷吃人夫長官 還揚言「負我要給1000萬贍養費」

張女和已婚的男主管發生婚外情，傳訊說「我真的很愛你，我知道你也是」，並揚言「再負我你要付1000萬元贍養費」。(示意圖／ingimage)

桃園張姓女子和公司已婚的人夫長官發生婚外情，被李姓大老婆發現關鍵的LINE 對話，其中張除了要求人夫每月陪她3、4次，還說「我真的很愛你，我知道你也是」，甚至揚言「再負我你要付1000萬元(台幣，下同)贍養費」，張雖辯稱僅談話沒有行為，但法院仍認她侵害配偶權，判應賠李30萬元，可上訴。

李女主張，和老公結婚30多年，張女是她先生公司的下屬，今年4、5月卻發生不正當交往，嚴重破壞她婚姻、侵害配偶權，對張女求償100萬元。

張則說，她跟李的先生只有在LINE上面交談，沒有其他行為，且對方婚姻本來就不好，張的先生更受不了張女整天跟他要錢，自己為了安撫他，才會有LINE上的對話。

法院查，根據李女提出的LINE對話中，發現張陸續傳了5項要求給他老公，包括「我只要你每月陪我3到4次」、「你晚上累了可以跟我提早說不賴，不要讓我等到10點才說晚安」，「你公事壓力大，我們可以臨時請半天去抱抱、聊聊」。

另外，李女還傳「你不能沒理由的說分手」、「你要對我最後的負責」、「我真的很愛你，我也知道你也一樣的愛我」，還有「再負我你要付1000萬元贍養費」等語；根據對話可見兩人非普通朋友，已經侵害李女的配偶權。

而張女雖抗辯稱，為了安撫李的先生才傳對話，但內容卻是主動要求每月陪伴次數，還提及聊天、擁抱，並表達愛意，甚至說若要分手就得付1000萬元贍養費，顯然無「安撫」之意，認為李女求償有據，審酌雙方職業、收入及侵害程度等，判張應賠李30萬元。