我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聖誕劫...美新冠死亡飆破33萬例 平安夜3400人病亡

川普再嚷「發2000元吧 非人民的錯 是中國的錯」

小三偷吃人夫長官 還揚言「負我要給1000萬贍養費」

記者曾健祐／桃園26日電
張女和已婚的男主管發生婚外情，傳訊說「我真的很愛你，我知道你也是」，並揚言「再負我你要付1000萬元贍養費」。(示意圖／ingimage)
張女和已婚的男主管發生婚外情，傳訊說「我真的很愛你，我知道你也是」，並揚言「再負我你要付1000萬元贍養費」。(示意圖／ingimage)

桃園張姓女子和公司已婚的人夫長官發生婚外情，被李姓大老婆發現關鍵的LINE對話，其中張除了要求人夫每月陪她3、4次，還說「我真的很愛你，我知道你也是」，甚至揚言「再負我你要付1000萬元(台幣，下同)贍養費」，張雖辯稱僅談話沒有行為，但法院仍認她侵害配偶權，判應賠李30萬元，可上訴。

李女主張，和老公結婚30多年，張女是她先生公司的下屬，今年4、5月卻發生不正當交往，嚴重破壞她婚姻、侵害配偶權，對張女求償100萬元。

張則說，她跟李的先生只有在LINE上面交談，沒有其他行為，且對方婚姻本來就不好，張的先生更受不了張女整天跟他要錢，自己為了安撫他，才會有LINE上的對話。

法院查，根據李女提出的LINE對話中，發現張陸續傳了5項要求給他老公，包括「我只要你每月陪我3到4次」、「你晚上累了可以跟我提早說不賴，不要讓我等到10點才說晚安」，「你公事壓力大，我們可以臨時請半天去抱抱、聊聊」。

另外，李女還傳「你不能沒理由的說分手」、「你要對我最後的負責」、「我真的很愛你，我也知道你也一樣的愛我」，還有「再負我你要付1000萬元贍養費」等語；根據對話可見兩人非普通朋友，已經侵害李女的配偶權。

而張女雖抗辯稱，為了安撫李的先生才傳對話，但內容卻是主動要求每月陪伴次數，還提及聊天、擁抱，並表達愛意，甚至說若要分手就得付1000萬元贍養費，顯然無「安撫」之意，認為李女求償有據，審酌雙方職業、收入及侵害程度等，判張應賠李30萬元。

LINE

上一則

古寧頭戰役英雄熊震球逝世 享耆壽90歲

下一則

少吃肉多蔬果 93歲嬤第一次用健保卡看醫生

延伸閱讀

黎智英交保 香港律政司上訴 29日開庭

黎智英交保 香港律政司上訴 29日開庭
巴沙迪那教堂 防疫限制上訴遭駁回

巴沙迪那教堂 防疫限制上訴遭駁回
史摩仁律師樓重啟 免費視頻會談淺談配偶暫時贍養費與配偶扶養費

史摩仁律師樓重啟 免費視頻會談淺談配偶暫時贍養費與配偶扶養費
LINE耶誕節特效 輸3組關鍵字召喚變裝角色

LINE耶誕節特效 輸3組關鍵字召喚變裝角色

熱門新聞

指揮中心12月1日推出的秋冬防疫專案，已加強要求國內8大類場所強制戴口罩等措施。圖為民眾進入公共場所，搭乘大眾交通工具佩戴口罩。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影

病毒帶進來也傳染不出去！台灣靠這招阻斷新冠肺炎傳播

2020-12-20 09:11
譚傑龍遭「網路桃色詐騙」惡意盜錄，自慰影片外流。(本報資料照片)

台籃壇近20球星被偷拍 不雅淫片外流

2020-12-19 02:28
中華航空、長榮航空分別提醒，搭乘往返大陸航班之旅客，出示之核酸檢測陰性報告病名需使用「新冠肺炎」或「COVID-19」。（本報資料照片）

陸方拒接受武漢肺炎…新冠檢測「正名」 華航、長榮跟進

2020-12-19 02:30
紐籍機師違反防疫相關規定，長榮航空表示，屬實將予以免職處分。 (報系資料照)

台機師工會：確診紐籍機師全程未戴口罩 經勸仍囂張

2020-12-22 09:43
目前紐籍機師尚在負壓隔離病房接受治療，長榮航空已召開紀律委員會，做出懲處。聯合報系資料照片

執勤未戴口罩傳染給2機師 長榮確診紐籍機師被開除了

2020-12-23 06:55
民進黨立法院黨團總召柯建銘。(本報資料照片)

柯建銘兒子涉從美運毒「不起訴」驗毒呈陽性反應

2020-12-22 22:44

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華爾街大咖躲疫情 都搬到這州去了

華爾街大咖躲疫情 都搬到這州去了
走過2020迎牛年 這3生肖運勢最強！

走過2020迎牛年 這3生肖運勢最強！
川普再籲發2000元 批錯在中國

川普再籲發2000元 批錯在中國
「離櫃概不負責」 取4千銀行給4萬 山東男拒還有理?

「離櫃概不負責」 取4千銀行給4萬 山東男拒還有理?

北大生弒母受審： 供稱她死前像林黛玉 殺她「想讓她解脫」

北大生弒母受審： 供稱她死前像林黛玉 殺她「想讓她解脫」