前次強擄未遂 女大生案兇嫌竟上網學「上吊結」再犯案

犯下強擄性侵台南長榮鍾姓女大生的男子梁育誌，25日被高雄橋頭地檢署依強盜殺人、強制性交殺人、遺棄屍體等罪嫌起訴。(本報資料照片)

犯下性侵 殺害台南長榮鍾姓女大生的男子梁育誌，今上午被高雄橋頭地檢署依強盜殺人、強制性交殺人、遺棄屍體等罪嫌起訴，並求處死刑；檢警查出，梁在今年9月犯下強制性交未遂後，還上網學繩結技巧，10月28日犯案時，便以「上吊結」勒住鍾女頸部，犯下性侵殺人案。

檢方調查，梁育誌（28歲）在今年9月30日晚上8點多時，就駕駛轎車，在台南歸仁區長榮路上停車熄火，等待路過落單女子，在上前強擄下，因被害人反抗大聲呼救，梁未能得逞。

沒想到，梁育誌疑為避免再犯時讓被害人有逃脫可能，竟然在Youtube上學習「上吊結」綑綁技巧，並將麻繩綑綁成上吊結後，放置在自用轎車內「備用」。

10月28日晚上7點左右，梁再度開車到台南歸仁區長大路附近高架橋下方，在1個多小時後，見鍾姓女大生路過，梁左手拿著「上吊結」，從鍾女後方圈住鍾的頸部，並勒緊繩結，導致鍾突遭鎖喉氣力盡失跌倒。

隨後，梁無視鍾女哭喊「有話好好說，不要這樣」等話語，將鍾拖到路旁草叢，先搜刮鍾身上財物，並對著她拳打腳踢、性侵後，再開車載著鍾於高雄及台南亂繞18小時，棄屍於高雄阿蓮區大崗山。