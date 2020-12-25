台南女大生命案兇嫌犯4罪 檢方求處死刑

28歲男子梁育誌今年10月犯下強擄馬來西亞鍾姓女大生，以繩索勒頸並性侵，25日被橋頭地檢署起訴。(本報資料照片)

28歲男子梁育誌今年10月深夜在台南長榮大學附近台鐵鐵道下方，涉隨機強擄馬來西亞鍾姓女大生，以繩索勒頸並性侵 ，再載著她開車在台南、高雄亂繞18小時後，棄屍於高雄阿蓮區大崗山，梁落網後收押至今；橋頭地檢署今天偵結全案，依強制性交未遂、強制性交故意殺人、強盜而故意殺人、遺棄屍體等4罪嫌等將他起訴，並求處死刑。

檢警查出，梁育誌今年9月間就曾強擄一名長榮女大生未得逞，10月28日，他又開著紅色轎車埋伏在台鐵沙崙支線高架橋附近的長大路上，當晚8點多正準備返回校外租屋處的鍾女路過，梁當街以繩索勒她，拖到一旁伸手撫摸胸、下體，再把她搬上車子後座，開車逃逸。

梁育誌當時先開回高雄阿蓮區住處，再從中山高岡山交流道北上，到台南轉接台86快速道路、再接南二高，曾停留在關廟服務處；29日凌晨3點多，梁又開車返回歸仁區長大路附近，早上7點轎車又駛去高雄市區，約下午4點將鍾女遺體棄屍在高雄阿蓮大崗山地區。

因鍾女29日並未到校，校方趕緊報案，警方沿路調閱監視器追查下，在案發現場找到她的1隻鞋子，循線以車追人查獲梁育誌，果然在梁車內發現血跡、1袋女用內衣褲，經警方突破心防，當晚9點多梁配合帶到阿蓮大崗山地區一處邊坡，尋獲鍾女遺體，但僅著內褲。

梁育誌被檢方訊後依強制性交故意殺人、強盜而故意殺害人罪嫌等，有反覆實施、逃亡之虞裁定收押，但因無共犯並未禁見。鍾女家屬今年11月1日深夜抵台趕赴高市立殯儀館，鍾母認屍崩潰痛哭，大喊「我不要這樣子」，認屍完迅速進行招魂、火化，家人4日抱骨灰離台。

此案引國際關注，鍾女家屬隔海要求引渡梁嫌，希望判死刑；梁嫌父母也發聲明向鍾女家人及社會道歉，指出「如果能速審速判，能還你們一個公道，以命償命的話，也是對你們最好的交代」

台南警方則因首名受害女學生報案未開出三聯單，被外界質疑吃案，歸仁警分局長楊慶裕被拔官，另長大路的路燈整排未亮，使南市府遭批評。