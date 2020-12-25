吸膠後闖入? 水溝堵塞掀蓋看 驚見浮腫男屍

台中市朝富路排水溝24日中午驚見男屍，警方封鎖現場調查、採證（圖）。死者陳屍的排水溝僅40公分寬，警方懷疑是吸膠後產生幻覺自行進入。(記者陳宏睿／攝影)

台中市西屯區朝富路昨天上午有工人進行有線電視纜線維修，打開水溝蓋赫見一具男屍；死者無明顯外傷，警方根據證件懷疑是竊盜通緝 犯蘇姓男子，但因身體浮腫，家屬無法指認，檢方今天相驗死因。

該排水溝深70公分、寬40公分，死者溝內有水，水溝蓋長63、寬50公分，一人可徒手掀開；死者身體瘦小，被發現時臉朝下，衣著完整，警方初步研判有可能蘇男吸膠後自行進入排水溝致死，但也不能排除外力，還在追查。

台中市有線電視業者昨天進行維修電纜，上午11時許在朝富路某段水溝穿纜線時發現堵塞，打開水溝蓋看見男屍。

死者身上有證件、發票，證件顯示是54歲蘇姓男子，台北人，有毒品 前科，上月因竊盜案被新北地院發布通緝；發票則是上月間在書局買強力膠證明。

警方聯絡蘇大姊、二姊到場指認，因屍體腫脹，無法從臉確認，只根據體型認為應該就是蘇男，警方已採DNA比對。

家屬說，蘇有毒癮，經濟狀況差，常向家人討錢，有時會買強力膠吸食。已經一年多沒和家人聯絡。

書店業者證稱蘇男常買強力膠，有深刻印象；他在烏日區租屋，房東說欠租許久，上個月就沒看到人，正準備將屋內物品打包丟棄。

該處靠近台灣 大道，離市政中心不遠，車流量大，警方認為不太可能選此地點棄屍；蘇男有吸食強力膠習慣，極可能是吸膠後產生幻覺，自行打開水溝蓋進入水溝，仍待檢方相驗調查。