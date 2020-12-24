自主健康管理揪吃火鍋 菲女確診挨罰

菲籍女子(前右二)居家檢疫期滿即揪團吃火鍋，致火鍋店成肉搜對象。(圖：高市衛生局提供)

20多歲菲律賓籍女子11月底入境台灣 ，居家檢疫兩周期滿，進入自主健康管理的首日就揪團大嗑火鍋，不料事後自費檢出新冠肺炎 確診，累及同桌共餐的9名友人也需居家隔離，高雄市衛生局認定她違反防疫 規定，開罰台幣1萬元。

「自主健康管理期間，並非不會傳染」。高市衛生局疾病管制處長何惠彬表示，這名菲籍女子入境後，居家檢疫14天期滿，進入自主健康管理的首日，就約同事吃火鍋，時間長達一個半小時；餐畢前往醫院自費採檢，結果確診染疫。衛生局馬上啟動疫調，匡列9位同桌共餐的同事及朋友居家檢疫。

何惠彬說，進入自主健康管理期的女子，出外用餐時沒戴口罩，也未與他人保持適當距離，已違反規定，因此開罰。

高市衛生局長黃志中說，自主健康管理中的民眾，應避免進出公共場所或非必要的聚餐，如必要外出，一定要戴口罩，且勿搭乘大眾運具；尤其跨年期間，違規參加跨年活動經查屬實，一定會據以開罰，「我們也鼓勵吹哨者」，避免大家因此陷入風險。

高雄市衛生局表示，不會公布菲女足跡或透露火鍋店名及太多細節，避免引起不必要的「獵巫」行為，也請民眾不要胡亂發布火鍋店名，違者最重可開罰台幣百萬元。