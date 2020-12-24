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表弟寄「驚喜」 本身無犯意 柯建銘兒涉毒不起訴

記者賴佩璇／台北24日電
民進黨立法院黨團總召柯建銘次子柯鈞耀涉毒品案，檢方依罪嫌不足，給予不起訴處分。 (本報資料照片)
民進黨立法院黨團總召柯建銘次子柯鈞耀涉毒品案，檢方依罪嫌不足，給予不起訴處分。 (本報資料照片)

民進黨團總召柯建銘次子柯鈞耀，今年6月被海關查出是大麻膏郵包收件人，報調查局移送法辦，台北地檢署認為郵包是柯鈞耀在美國表弟林安逸寄送來台的「驚喜」，柯鈞耀本身無運毒犯意，昨天不起訴，依職權送請高檢署再議。林坦承寄毒郵包來台，改列被告分案偵辦。

柯鈞耀涉嫌施用毒品部分，據了解採驗結果呈陽性反應；北檢將待全案確定後，要求柯鈞耀自費戒癮治療，作為緩起訴條件。

關務署台北關今年6月8日查驗一個從美國寄來郵包，發現裡面有6包大麻膏，毛重8.4公克，郵包收件人為「Timmy Ker」，通知調查局航業處基隆站報北檢偵辦。

柯鈞耀到案說明，堅稱事前不清楚郵包內容物為何，且自始至終都沒有收到郵包，並無運毒主觀上犯意，也強調自己在台期間沒施用大麻等毒品。檢方為釐清其說詞，採集毛髮檢驗毒品反應並調閱通聯及電磁紀錄，以台幣10萬元交保。

林安逸（Anyi Lin）視訊時證稱，自己目前住在美國愛達荷州，是他寄郵包給表哥柯鈞耀。今年2、3月聯絡時，表哥心情身體不好，想給他一個驚喜，這有醫療效果，因疫情關係拖到5月底才寄出。當時柯鈞耀叫他不要亂來。

檢方認為，郵件上的姓名及收件地址都是柯鈞耀，無隱匿真實身分，運毒是重罪，柯如確有運輸第二級毒品犯意，大可選擇其他隱密方式運送及取件，也可指示表弟隱匿真實姓名及住處，或不實記載躲避查緝。

因此柯男主觀上應不知表弟會確實寄送毒品至台，無運輸毒品犯意，查無其他積極證據，不起訴處分。

毒品 美國 愛達荷州

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