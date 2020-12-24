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美籍華女與夫遊台 人間蒸發1年 老公竟未報案

台灣新聞組╱花蓮24日電
古姓女子的家屬日前在網路上懸賞尋人。(取材自臉書)
古姓女子的家屬日前在網路上懸賞尋人。(取材自臉書)

一名住在美國加州的華裔美籍古姓女子，一年多前隨加拿大籍丈夫到台遊玩，但進入花蓮太魯閣園區後，卻離奇失蹤無音訊，丈夫獨自返美，古女家人擔心她遭不測，向台、美警方報案，並質疑其夫不報案疑點重重。花蓮警方昨天表示，今年2月接獲刑事局通報後即展開清查，但在園區內的風景區、登山口查訪，都無所獲，會持續調查。

古女家屬去年12月就透過美國社群網站貼文尋人，表示38歲的古女(Alice Ku)去年11月26日後未和家人聯繫，也沒去上班。經與她61歲的加拿大籍丈夫聯絡，對方表示，夫妻倆去年11月24日到台遊玩，因古女傳訊息告知要多留台灣一周，古女丈夫才在去年12月1日獨自按計畫搭機返美。

由於過程疑點重重，而且妻子失蹤丈夫竟然不報案，家屬於是藉由網路尋人，也在美國報案，甚至聘請私家偵探調查，但都找不到古女蹤影；之後古女家人又向台灣警方報案。

據古女家屬PO文指出，古女身高157公分、體重45公斤，住在加州灣區；去年底發現古女失聯，曾到古女位於加州的住處查看，發現車子還在，但顯然有一段時間沒回家。

警方調查發現，古女與加籍丈夫去年11月24日抵台，從新竹、台南、高雄、墾丁一路遊玩，28日在高雄租車後，開往花蓮，入住花蓮旅館，隔天退房，約在中午開車進入太魯閣國家公園，晚間6時離開，但從監視器畫面看不出來車上有幾人。古女手機訊號當天在園區內的松雪樓消失，再無音訊。

據古女丈夫表示，當天到太魯閣遊完時，有雇用一名女性司機駕車並擔任導遊，但是警方遍訪園區內的私人導遊與司機，都無人聽說或認識這名女司機。

花蓮新城警分局長林明鋒表示，除了在園區景點尋人，警方也持續在碧綠神木、石門東峰等登山處積極查訪，針對家屬對本案疑點，警方會持續調查，不放棄任何尋人的機會。

古女入住的飯店業者昨天表示，印象中當時古女和丈夫一起退房，沒有異狀；今年2月警方登門查訪時有配合調查，但當時距入住時超過兩個月，監視影片檔案已被覆蓋；今年4月家屬也有到飯店來詢問古女入住房間，當時還專程陪同，希望她的家人能早日找到古女的下落。

古女和丈夫去年11月29日租車開往太魯閣園區，但從監視器畫面無法分辨車內人數。(...
古女和丈夫去年11月29日租車開往太魯閣園區，但從監視器畫面無法分辨車內人數。(記者王燕華／翻攝)

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