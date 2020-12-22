情侶車禍雙亡 招魂擲筊40次 直到男家屬向女方道歉…回應了

虎尾科大情侶檔機車雙載，遭轎車擦撞雙雙喪命。（記者林伯驊／翻攝）

虎尾科大畢業生陳姓男子前晚騎機車載同校學妹蔡姓女友，在高雄前鎮區遭轎車擦撞雙亡；兩人家屬昨天中午回車禍 現場招魂，蔡女家人擲1次就獲聖筊，不過換陳的家屬竟連擲超過40次都笑筊，直到法師詢問「是否想對女生道歉？」並由陳的胞兄當場向蔡女家人鞠躬後，終於擲出聖筊。

檢警昨天上午到遺體放置的國軍高雄總醫院旁禮儀公司進行相驗，確認陳姓男子（23歲）、蔡女（21歲）都因車禍造成重傷，導致死亡；檢察官當場開臨時偵查庭訊問轎車林姓駕駛（33歲），懷疑他有超速，訊後依過失致死罪嫌命令10萬元交保。

相驗完雙方家屬回到事故現場、凱旋四路與瑞田街口，蔡女家屬先招魂，擲第1次筊就獲得聖筊，完成招魂儀式。

但輪到陳姓男子家人，竟然先連擲近10個筊都無聖筊，法師便開始詢問還有什麼事想講「是不是掛念家人？」等語，一路擲了40次，直到問及「是不是想對女生家人道歉」，竟擲出聖筊。

禮儀公司人員便請在車上等待的蔡女家人下車，由陳的胞兄當場鞠躬，蔡女家人雙手合十回應，法師再詢問「是否已願意回去？」陳的家人第1次就擲出聖筊，終於順利完成招魂儀式。

虎尾科大畢業生陳姓男子，前晚騎機車載仍在學的同系學妹蔡姓女友，在高雄前鎮區遭到後方轎車撞飛，根據行車紀錄器影像，當時機車已往左切至快車道，轎車來不及閃，直接撞上機車左側，機車當場噴飛在地面磨擦出火花。

據了解，陳姓男子為高雄人，蔡女家在南投，兩人為同校、同系相差1屆，陳已畢業、蔡女仍在學，此次來高雄為替陳的祖母慶生，不料發生意外。