我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州擬延長「居家令」 聖荷昆谷、南加ICU床位用盡

輕鬆過關！參院91比7票通過9000億元紓困案

情侶車禍雙亡 招魂擲筊40次 直到男家屬向女方道歉…回應了

台灣新聞組／台北22日電
虎尾科大情侶檔機車雙載，遭轎車擦撞雙雙喪命。（記者林伯驊／翻攝）
虎尾科大情侶檔機車雙載，遭轎車擦撞雙雙喪命。（記者林伯驊／翻攝）

虎尾科大畢業生陳姓男子前晚騎機車載同校學妹蔡姓女友，在高雄前鎮區遭轎車擦撞雙亡；兩人家屬昨天中午回車禍現場招魂，蔡女家人擲1次就獲聖筊，不過換陳的家屬竟連擲超過40次都笑筊，直到法師詢問「是否想對女生道歉？」並由陳的胞兄當場向蔡女家人鞠躬後，終於擲出聖筊。

檢警昨天上午到遺體放置的國軍高雄總醫院旁禮儀公司進行相驗，確認陳姓男子（23歲）、蔡女（21歲）都因車禍造成重傷，導致死亡；檢察官當場開臨時偵查庭訊問轎車林姓駕駛（33歲），懷疑他有超速，訊後依過失致死罪嫌命令10萬元交保。

相驗完雙方家屬回到事故現場、凱旋四路與瑞田街口，蔡女家屬先招魂，擲第1次筊就獲得聖筊，完成招魂儀式。

但輪到陳姓男子家人，竟然先連擲近10個筊都無聖筊，法師便開始詢問還有什麼事想講「是不是掛念家人？」等語，一路擲了40次，直到問及「是不是想對女生家人道歉」，竟擲出聖筊。

禮儀公司人員便請在車上等待的蔡女家人下車，由陳的胞兄當場鞠躬，蔡女家人雙手合十回應，法師再詢問「是否已願意回去？」陳的家人第1次就擲出聖筊，終於順利完成招魂儀式。

虎尾科大畢業生陳姓男子，前晚騎機車載仍在學的同系學妹蔡姓女友，在高雄前鎮區遭到後方轎車撞飛，根據行車紀錄器影像，當時機車已往左切至快車道，轎車來不及閃，直接撞上機車左側，機車當場噴飛在地面磨擦出火花。

據了解，陳姓男子為高雄人，蔡女家在南投，兩人為同校、同系相差1屆，陳已畢業、蔡女仍在學，此次來高雄為替陳的祖母慶生，不料發生意外。

陳姓男子的胞兄（中）代替向女方鞠躬致歉才終獲聖筊。（記者林伯驊／攝影）
陳姓男子的胞兄（中）代替向女方鞠躬致歉才終獲聖筊。（記者林伯驊／攝影）
虎尾科大畢業的陳姓男子（左起）騎機車載蔡姓女友，不幸車禍雙亡。（記者林伯驊／翻攝...
虎尾科大畢業的陳姓男子（左起）騎機車載蔡姓女友，不幸車禍雙亡。（記者林伯驊／翻攝）
虎尾科大情侶檔機車雙載，遭轎車擦撞雙雙喪命。（記者林伯驊／翻攝）
虎尾科大情侶檔機車雙載，遭轎車擦撞雙雙喪命。（記者林伯驊／翻攝）
陳姓男子的胞兄（中）代替向女方鞠躬致歉才終獲聖筊。（記者林伯驊／攝影）
陳姓男子的胞兄（中）代替向女方鞠躬致歉才終獲聖筊。（記者林伯驊／攝影）

車禍

上一則

103公斤男每天吃15顆減肥藥猝死 減重名醫判刑

下一則

英國病毒變異 台北23日起飛倫敦客機航班減半

延伸閱讀

專挑華人區下手 輪胎盜竊團伙被捕控罪

專挑華人區下手 輪胎盜竊團伙被捕控罪
爸是領導？ 奔馳女狂掃學生單車 遭質問回懟：你們擋路

爸是領導？ 奔馳女狂掃學生單車 遭質問回懟：你們擋路
王美花、顧立雄陽明山發生車禍 騎士摔車機車噴飛對向

王美花、顧立雄陽明山發生車禍 騎士摔車機車噴飛對向
開車墜谷40公尺 樹叢救命僅擦傷

開車墜谷40公尺 樹叢救命僅擦傷

熱門新聞

指揮中心12月1日推出的秋冬防疫專案，已加強要求國內8大類場所強制戴口罩等措施。圖為民眾進入公共場所，搭乘大眾交通工具佩戴口罩。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影

病毒帶進來也傳染不出去！台灣靠這招阻斷新冠肺炎傳播

2020-12-20 09:11
中華航空、長榮航空分別提醒，搭乘往返大陸航班之旅客，出示之核酸檢測陰性報告病名需使用「新冠肺炎」或「COVID-19」。（本報資料照片）

陸方拒接受武漢肺炎…新冠檢測「正名」 華航、長榮跟進

2020-12-19 02:30
譚傑龍遭「網路桃色詐騙」惡意盜錄，自慰影片外流。(本報資料照片)

台籃壇近20球星被偷拍 不雅淫片外流

2020-12-19 02:28
加拿大本土連鎖超市 Safe On Food，除了標示產地，也標示不含抗生素或賀爾蒙。（圖：讀者提供）

標「萊豬」會被報復？加拿大僑胞秀照片打臉蘇貞昌

2020-12-14 21:22
Twitch的女直播主「啊乓」今天下午在新北市三重遭搶，直播影片錄到搶奪過程，身後的歹徒也入鏡。圖／啊乓提供

女實況主直播中遇劫匪 遭搶過程LIVE放送

2020-12-14 09:00
摩根士丹利首席全球策略師夏瑪表示，台灣是現今全球科技霸權爭奪戰的中心。（路透資料照）

分析／美中科技霸權爭奪戰 台灣成全球最重要地方

2020-12-15 11:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
米努勤：美國人下周就能領到600元

米努勤：美國人下周就能領到600元
如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？

如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？
新毒株將讓疫苗失效？專家曝「疫苗仍有效」關鍵原因

新毒株將讓疫苗失效？專家曝「疫苗仍有效」關鍵原因
「死老外！滾出中國」童毆4外籍女孩 父1句話激怒網友

「死老外！滾出中國」童毆4外籍女孩 父1句話激怒網友
楊冪走紅毯手遮豪乳 「禮服往下滑」引熱議

楊冪走紅毯手遮豪乳 「禮服往下滑」引熱議