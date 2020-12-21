財損估8億 旭富防疫國家隊光環消散

旭富製藥爆炸起火，聲響傳數公里遠，烈焰沖天嚇人。(圖：讀者陳柏霖提供)

旭富為全球第二大羥氯奎寧 （HCQ）原料藥供應商，今年4月因蔡英文總統親臨參訪被視為「防疫國家隊」，昨天生產基地發生大火後，旭富晚間公告，爆炸原因待釐清，財物損失粗估8億元台幣(約2840萬美元)，波及鄰廠賠償金約3000萬元，由於大部分生產線燒毀，估計重建期間至少需六個月。

食藥署指出，除了羥氯奎寧外，旭富製藥也製造抗癲癇藥、抗抑鬱劑等藥物的原料藥，由於醫療院所與銷售通路尚有庫存，是否會影響供應，需要過一段時間後才能確定。不過食藥署也認為，包括旭富在內的台灣 原料藥廠多半以外銷為主，應不會影響台灣藥品供應。

旭富也是台灣唯一生產羥氯奎寧的原料藥廠，過去主要用於治療風濕性關節炎，在疫情 爆發後，奎寧被視為新冠肺炎輕症新解方，蔡英文總統更曾到公司參訪，但一場大火不僅讓旭富損失慘重，外界關注是否也會影響到台灣治療疫情能力？指揮中心則認為，羥氯奎寧對治療新冠肺炎的效果不是太好，推測影響不大，一席話也讓旭富的國家隊光環消散。

旭富在出口奎寧藥物加持下，上半年成為台灣原料藥廠獲利王，如今全年努力付之一炬，業界估這座廠房短期內應無法復工運作，重建後仍須主管機關查廠後才能出貨，恐影響旭富明年大部分產能，將對旭富外銷訂單造成影響。