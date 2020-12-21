我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診逼1800萬例 佛州逾120萬

幕僚確診 加州州長紐森再度隔離十天

財損估8億 旭富防疫國家隊光環消散

記者林海、謝柏宏／台北21日電
旭富製藥爆炸起火，聲響傳數公里遠，烈焰沖天嚇人。(圖：讀者陳柏霖提供)
旭富製藥爆炸起火，聲響傳數公里遠，烈焰沖天嚇人。(圖：讀者陳柏霖提供)

旭富為全球第二大羥氯奎寧（HCQ）原料藥供應商，今年4月因蔡英文總統親臨參訪被視為「防疫國家隊」，昨天生產基地發生大火後，旭富晚間公告，爆炸原因待釐清，財物損失粗估8億元台幣(約2840萬美元)，波及鄰廠賠償金約3000萬元，由於大部分生產線燒毀，估計重建期間至少需六個月。

食藥署指出，除了羥氯奎寧外，旭富製藥也製造抗癲癇藥、抗抑鬱劑等藥物的原料藥，由於醫療院所與銷售通路尚有庫存，是否會影響供應，需要過一段時間後才能確定。不過食藥署也認為，包括旭富在內的台灣原料藥廠多半以外銷為主，應不會影響台灣藥品供應。

旭富也是台灣唯一生產羥氯奎寧的原料藥廠，過去主要用於治療風濕性關節炎，在疫情爆發後，奎寧被視為新冠肺炎輕症新解方，蔡英文總統更曾到公司參訪，但一場大火不僅讓旭富損失慘重，外界關注是否也會影響到台灣治療疫情能力？指揮中心則認為，羥氯奎寧對治療新冠肺炎的效果不是太好，推測影響不大，一席話也讓旭富的國家隊光環消散。

旭富在出口奎寧藥物加持下，上半年成為台灣原料藥廠獲利王，如今全年努力付之一炬，業界估這座廠房短期內應無法復工運作，重建後仍須主管機關查廠後才能出貨，恐影響旭富明年大部分產能，將對旭富外銷訂單造成影響。

羥氯奎寧 台灣 疫情

上一則

連署未達第2階門檻 罷免陳致中宣告失敗

下一則

2020王道永續指標 台灣維持第36名

延伸閱讀

對反萊豬醫師蘇偉碩撤告？陳時中：以正視聽 可以考慮

對反萊豬醫師蘇偉碩撤告？陳時中：以正視聽 可以考慮
桃園機場附近工廠爆炸！大火濃煙驚人

桃園機場附近工廠爆炸！大火濃煙驚人
越俎代庖？川普搶在食藥署前宣稱莫德納疫苗已核准

越俎代庖？川普搶在食藥署前宣稱莫德納疫苗已核准
綜合感冒藥 吃多了恐傷肝

綜合感冒藥 吃多了恐傷肝

熱門新聞

指揮中心12月1日推出的秋冬防疫專案，已加強要求國內8大類場所強制戴口罩等措施。圖為民眾進入公共場所，搭乘大眾交通工具佩戴口罩。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影

病毒帶進來也傳染不出去！台灣靠這招阻斷新冠肺炎傳播

2020-12-20 09:11
YouTube於14日晚間出現「猴子修理工」的當機畫面。圖／擷自google

Google、YouTube大當機！網哀號：世界末日了

2020-12-14 07:55
中天新聞台12月12日凌晨零點正式從有線電視下架並轉戰網路。圖／聯合報系資料照片

中天Youtube訂閱快破200萬 網問「哪些人支持」也酸「買來的」

2020-12-13 10:06
Twitch的女直播主「啊乓」今天下午在新北市三重遭搶，直播影片錄到搶奪過程，身後的歹徒也入鏡。圖／啊乓提供

女實況主直播中遇劫匪 遭搶過程LIVE放送

2020-12-14 09:00
中華航空、長榮航空分別提醒，搭乘往返大陸航班之旅客，出示之核酸檢測陰性報告病名需使用「新冠肺炎」或「COVID-19」。（本報資料照片）

陸方拒接受武漢肺炎…新冠檢測「正名」 華航、長榮跟進

2020-12-19 02:30
加拿大本土連鎖超市 Safe On Food，除了標示產地，也標示不含抗生素或賀爾蒙。（圖：讀者提供）

標「萊豬」會被報復？加拿大僑胞秀照片打臉蘇貞昌

2020-12-14 21:22

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
封面故事／這4個場所 最易傳播新冠病毒

封面故事／這4個場所 最易傳播新冠病毒
吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…

吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…
奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

國會敲定紓困協議！規模9000億美元 周一表決

國會敲定紓困協議！規模9000億美元 周一表決
解析／9000億美元紓困案 帶給民眾哪些聖誕大禮？

解析／9000億美元紓困案 帶給民眾哪些聖誕大禮？