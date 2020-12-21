化學溶劑連環爆！旭富藥廠大火燒成廢墟

桃園蘆竹區旭富製藥工廠20日驚傳爆炸，大火雖已控制，但火勢延燒至隔壁桃園紙廠倉庫，熊熊火焰照亮夜空，入夜後消防員仍持續灑水灌救。(記者侯永全／攝影)

「防疫 國家隊」旭富製藥廠昨天大火，高溶性化學製藥溶劑濺射，引發大小連環爆；火勢瞬間吞噬廠房，造成員工一死一傷，廠區宛如廢墟。由於東北季風助燃，大火延燒五個多小時才控制，波及桃園紙廠、東陽精機、國晟工業、鴻利針織及廣倫潔環保等五工廠，損失慘重。

「旭富製藥海湖廠算是報銷了，國家隊藥廠恐葬送在這場大火中。」桃園市消防局救災人員這麼說。燒毀的廠房總面積約3萬4000多平方公尺，但若計算緊鄰的空地，恐怕有10萬平方公尺，但消防局表示，成功守住旭富製藥四個氫氣儲槽、桃園紙廠800公秉柴油儲槽及國晟工業1000公斤瓦斯儲槽，未讓災害擴大，不過火勢今天才能完全撲滅。

旭富製藥是防疫國家隊，蘆竹廠區為該公司主要產線工廠，蔡英文總統今年4月8日由時任行政院副院長陳其邁及桃園市長鄭文燦等陪同前往視察，訪視旭富製藥投入羥氯奎寧 （HCQ）抗疫製藥進度，蔡總統感謝旭富捐贈1公噸奎寧原料藥給指揮中心協助防疫，並承諾未來每批次生產均保留至少3公噸原料藥，備足國內用藥需求。

桃園市消防局昨天中午12時26分接獲旭富火警報案，消防局派遣大量人車趕赴。消防員目睹濃煙蔽天，間續夾雜著爆炸聲；附近居民形容「聽到好像炸彈爆炸聲」，十分驚恐，大火、濃煙非常猛烈，遠在桃園機場可見。

第一批進入火場的消防員說，旭富製藥廠為地上五層、地下一層建築物，當時該廠二樓配藥製藥區火勢、濃煙竄出，廠方人員說該廠溶劑是「禁水性物質」，不能噴水，話剛說完就聽到爆炸聲，接著在風勢助長下，引燃一桶桶有機溶劑，全廠陷入火海，不時傳出爆炸。消防隊員一度冒險要以強力水柱畫出防火牆，但高溫 卻燒破水帶，不得不後撤。

大火在二樓往三樓猛烈起火燃燒，該廠徐姓員工（40歲）及一名菲籍移工（30歲）在宿舍休息，聽到爆炸出外察看，遭大火爆裂物灼傷，徐右手掌燙傷，菲籍移工93%三度灼傷，今晨不幸過世。