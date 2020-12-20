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大樓警衛結識休學少女 第二天就帶回家嘿咻遭判刑

記者白錫鏗／台中20日電
鄭男去年透過交友軟體認識休學的高一女學生小蘋，先後2次帶少女返家發生性關係，台中地院依妨害性自主罪將鄭男判刑10月。可上訴二審。(本報資料照片)
鄭男去年透過交友軟體認識休學的高一女學生小蘋，先後2次帶少女返家發生性關係，台中地院依妨害性自主罪將鄭男判刑10月。可上訴二審。(本報資料照片)

擔任大樓警衛的鄭男去年透過交友軟體認識休學的高一女學生小蘋，先後2次帶少女返家發生性關係，她因擔心懷孕，乃至醫院檢查，並由社工通報後，始循線查獲，台中地院依妨害性自主罪將鄭男判刑10月。可上訴二審。

判決書指出， 24歲的鄭男去年12月26日，透過線上交友軟體，結識當時僅15歲的小蘋，次日帶少女返回他的中市住處，在未違反小蘋的意願下，與她嘿咻；再於次日即同月28日，又帶小蘋回住處發生性關係。

小蘋因擔心懷孕，乃至醫院檢查，並由社工通報後，始循線查獲。鄭坦承與小蘋發生性交行為，但辯稱「我不知道她的年紀，我一開始使用交友軟體的時候，就有問過她的年紀，她說她18，但我沒有資料可以佐證」。合議庭認定他狡辯。

少女小蘋證稱「我是在交友軟體上認識他，進去時因為年紀最小是限18歲，

我為了方便進入交友軟體，所以年齡不是選擇自己真實的年紀；跟他認識後，我有告訴他自己的真實年紀、現在休學中，當時跟他說我15歲，休學中，這是見面之前他就知道」。

法官審酌，未慮及小蘋年幼，智能及判斷能力非臻成熟，侵害少女性自主決定權，影響身心健全發展，迄今未能與少女及其父母達成和解，未獲被害人家屬原諒，予以判刑。

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