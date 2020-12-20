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職籃球星譚傑龍不雅片外流 2嫌涉恐嚇被捕

記者廖炳棋、曾健祐／台北20日電
球員譚傑龍(左)私密影片遭外流。(本報資料照片)
球員譚傑龍(左)私密影片遭外流。(本報資料照片)

台灣職籃聯盟P+台新夢想家球星譚傑龍三年前不雅片遭外流恐嚇，還爆出疑似還有多名球星也受害，經球隊報案後，刑事局連續兩天前往余姓、劉姓嫌犯住家搜索，帶回兩人詢問，昨晚移送桃園地檢署複訊後檢方聲押，桃園地院今天上午審訊結束後表示，因為此案尚有共犯在逃，架設網站的余姓男子收押禁見，因劉姓男子因犯罪地及居住地不在該院轄區，法官以無管轄權駁回。

據了解，余男（32歲）原是香港人，現已歸化台灣，他長期散布、盜賣男同志裸露照及影片，曾因此遭台灣高等法院判刑一年；劉男（39歲）曾任職籃經紀人，警方在劉男家中搜出球衣、球褲、束褲，懷疑是球員穿過的，研判有更多人受害，擴大追查扣押電磁紀錄。

據調查，余男過去曾利用境外架設並收會費經營情色網站，側錄包括同志口交、性交、自慰等不雅影片，甚至還有明星高中學生受害，余男當時就讀法律系，曾被刑事局逮捕，如今又因譚傑龍的不雅影片被放上網站外流，再度遭刑事局鎖定。

余男在譚傑龍新聞曝光後，驚覺事情不妙，這幾天都躲在旅館，但仍被警方找上門；劉男目前無業，他日前上情色網站，發現譚的不雅影片後，隨即下載以此恐嚇譚，被警方循線逮捕。

警方發現，劉男不只恐嚇譚，還涉嫌下載其他球員的不雅片，用通訊軟體恐嚇其他球員，不過究竟有多少球員被拍不雅片及被恐嚇，警方仍在清查，辦案人員指出，余男和劉男並非同夥，也不認識被害人，兩人見譚在球壇越來越有名氣，藉此向譚恐嚇取財。

P+聯盟昨天在彰化縣立體育館正式開打，開幕戰就是由地主台新夢想家對上台北富邦勇士，譚傑龍因接獲地檢署通知出庭協助調查，昨開幕戰沒現身，也不在先發名單，也有其他受害球員出庭指認。

余姓男子（前排中）涉於三年前利用網路視訊方式，竊錄球星譚傑龍不雅影片，藉此恐嚇取...
余姓男子（前排中）涉於三年前利用網路視訊方式，竊錄球星譚傑龍不雅影片，藉此恐嚇取財，遭刑事局逮捕到案。（記者廖炳棋／攝影）

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