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台籃壇近20球星被偷拍 不雅淫片外流

台灣新聞組╱台北19日電
譚傑龍遭「網路桃色詐騙」惡意盜錄，自慰影片外流。(本報資料照片)
譚傑龍遭「網路桃色詐騙」惡意盜錄，自慰影片外流。(本報資料照片)

籃壇陷入腥風暴！台灣新職籃聯盟P.LEAGUE+（簡稱P+）傳出球員私密片外流，寶島夢想家球團昨證實球員譚傑龍遭「網路桃色詐騙」惡意盜錄。刑事局透露，受害球員不少，有近20名球員被側錄自慰畫面、60段不雅影片外流。

蘋果日報報導，由藝人陳建州推動籌備的P+聯盟，今天將於彰化點燃戰火，台灣相隔20年再次出現職籃聯盟，備受外界關注，未料開打前傳出球星譚傑龍自慰影片外流。除了譚傑龍，還有另一名P+成員及多名學生球員也已報案。

鏡周刊報導，寶島夢想家爆出陣中年輕好手譚傑龍私密片外流，球團緊急出面滅火，強調事情是在三年前發生，當時譚尚未成年，受數位性別暴力及網路桃色視訊詐騙，已報警處理，呼籲大家共同保護被害人。

蘋果日報報導，日前在海外色情網站發現球員不雅影片，光是籃壇就有近20名球星、60段影片外流，除了譚傑龍，還有SBL（超級籃球聯賽）球星，甚至連UBA（大專校院籃球運動聯賽）、HBL（高級中等學校籃球聯賽）學生球員也受害，受害者大多是手淫影片，少數是與女友的性愛過程，有些影片流傳超過2年。

陳建州爆氣說，影片是球員在15、16歲不懂事時被偷拍，有心人士在比賽前散布，背後目的可議。

外傳被側錄的受害者有高中球員，高中體總祕書長朱彩鳳表示，高中體總不會介入。體育署、法務部、高檢署及警政署正研商防制措施，也已成立專案小組全力偵辦。

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