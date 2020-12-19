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釘舌頭逼吃屎 男控老闆凌虐8年

台灣新聞組╱綜合19日電
新竹縣竹東邱姓男子控八年來不斷遭老闆凌虐，耳朵早已因傷變形。(記者巫鴻瑋／翻攝)
新竹縣竹東邱姓男子控八年來不斷遭老闆凌虐，耳朵早已因傷變形。(記者巫鴻瑋／翻攝)

新竹縣一名35歲邱姓男子，疑遭水電工程行彭姓老闆兄弟凌虐長達8年，期間曾被逼用釘書機釘舌頭、吃狗屎，過著生不如死的生活；彭姓弟弟昨喊冤，表示根本沒有凌虐對方。但據邱男提供的錄音，可清楚聽見邱男哀號及施暴者言語暴力，真相仍待警方釐清。

本報系聯合報報導，對於如此誇張凌虐事件，附近鄰居都表示不知情；施虐的彭姓兄弟在竹科地區承包監控、網路及保全等水電工程，生意還不錯。縣府勞工處昨天上門勞檢，彭男矢口否認有凌虐，表示雙方不是雇傭關係，而是水電行合夥人，平時以兄弟相稱，不可能凌虐。

邱男控訴，今年10月彭姓兄弟不滿他謊報工程進度，除對他拳打腳踢造成嘴唇撕裂傷、耳朵變形，還用拳頭K他的頭，更慘的是，還被逼用釘書機釘舌頭，如果不聽從命令，會招來更凶狠毒打，只能忍痛聽話照做，這八年來都睡在工程行辦公室的躺椅上，被迫與老闆的狗共枕眠。

邱男指稱，彭姓兄弟有次拿電纜線將他綑綁吊起抽打，腹部和下體被打得傷勢嚴重，他當時痛到暈了，被送加護病房急救，另一次則是被逼吞狗屎，如果不從就會被打，長期不給吃中飯，工資1天不到台幣500元。

據了解，邱男8年前到彭姓兄弟公司上班，對方開出包吃包住條件，沒想到彭姓兄弟被控後來不但沒有給邱工資，還說邱工作失誤造成公司損失，逼他簽下200萬元(台幣，下同)本票。

另據蘋果日報報導，彭弟喊冤說，邱男耳朵變形是在工地不慎弄傷，簽本票是希望邱男認真工作，「大家做做樣子」，至於打到重傷，「我發誓絕對沒有！」

彭男說，監視器畫面沒有拍到任何施暴畫面，只有邱男在辦公室抽菸、看電腦、打瞌睡等畫面，還有雙方出遊照片，甚至幫忙介紹女朋友，真的不明白邱男為什麼要誣賴他們。

不過邱男提供的錄音證據，裡面清楚可聽見毆打的聲音，還有邱男哀號求饒的聲音及施暴者的辱罵，至於施暴者是不是彭姓兄弟，只能等待警方釐清。

新竹縣邱姓男子控訴遭雇主打裂嘴唇。(記者巫鴻瑋／翻攝)
新竹縣邱姓男子控訴遭雇主打裂嘴唇。(記者巫鴻瑋／翻攝)

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