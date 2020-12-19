鼻酸！父病逝頭七 獨子法會後被撞死 父子倆告別式只差1天

56歲黃男病逝，獨子在頭七法會當晚騎車外出，在距家200公尺處發生車禍身亡。(記者林敬家／翻攝)

彰化縣線西鄉頂犁村一名黃姓男子因病過世，黃父19歲獨子在頭七法會當晚，騎車外出買消夜，沒想到卻在距離住家200公尺外發生車禍 ，送醫不治，父子兩人訂今、明兩天出殯，黃家人兩天內要辦兩次告別式，讓家屬相當沉痛。

這起車禍讓黃家悲痛萬分，黃父今天一早出殯，兒子則選在隔天舉行告別式，日期只差一天，彰化縣議員賴清美說，看到訃聞上喪家獨子名字被臨時用筆框起來，一問之下才知道黃家發生憾事，令人鼻酸，目前黃家父子後事由黃父長兄協助。

賴清美指出，頂犁村最近不寧靜，昨天清晨也接獲民眾反映，崁頂路又發生車禍，一名男子騎機車撞上一戶舉辦告別式的陣頭車，機車毀損，男子重傷送醫，村內因辦喪事而接連發生的巧合，也讓當地人直呼離奇。

據了解，黃家有3名子女，主要由黃父（56歲）照顧長大，發生車禍的獨子，平日在台中從事房務工作，黃父因罹癌需長期治療，費用皆由長女協助，但長女收入有限，19歲的獨子為減輕家中負擔，未繼續升學 ，選擇進入職場，沒想到車禍往生。

黃父本月8日因往生在家辦喪事，家屬印製訃聞，訂12月19日告別式，就在頭七夜晚，獨子因肚子餓，騎車外出買消夜，要跟家人一起吃，但東西還沒買到，就在住家不遠處發生車禍。

警方指出，黃男13日深夜11點多，騎車行經頂犁村中車路，當時一名黃姓女子（27歲）駕車返家途中，在閃黃燈號的路口，不慎與黃男發生碰撞，因撞擊力道過大，黃男被撞飛送醫不治，兩人都無酒駕。

彰化縣府指出，該家戶為低收入 戶，已贈急難金度過難關，縣府社會處會提供喪葬津貼、遺屬年金等，因黃家還有就學中的次女，會持續關心。