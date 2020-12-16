鄰居殺夫百萬求和解 遺孀拒收只盼重判

陳建松籌措台幣100萬元現金並當庭向遺孀道歉遭拒，請求法官能判輕一點。(記者邵心杰╱翻攝)

男子陳建松與鄰居長期不睦，今年7月細故爭吵後涉持刀刺殺鄰居夫婦，造成夫死妻重傷；陳犯案後自首，開庭時籌措100萬元(台幣，下同)向遺孀致歉遭拒，台南地院昨天依殺人、殺人未遂罪判陳應執行22年徒刑。

陳嫌80多歲老母親感嘆說，3年前的土地糾紛導致鄰居關係生變，還遭對方嘲笑，兒子一時氣不過，情緒失控才犯下大錯，一定會上訴。

據了解，陳建松（56歲）與鄰居陳姓死者（59歲）夫婦常有糾紛，警方曾前往處理；雙方因房客播放佛經、洗衣機噪音、停車問題都曾爭吵，陳建松母親也抱怨被對方罵「看門狗」。

今年7月3日晚上，陳嫌在家門外整理腳踏車，被害夫婦返家，陳嫌聽到一句「狗」，認為是辱罵他，雙方起口角，陳嫌返家拿摺疊刀，猛刺被害人左頸、胸部及手臂致大量出血倒地不起，再追砍被害人妻子胸、腹及背部多刀重傷。

案發後警方到場，死者妻子意識模糊，死者胞弟也未詳細指出行凶者；陳建松當晚騎機車至派出所，法官認為當時犯行未被發覺，符合自首。

陳建松犯後遭羈押，日前開庭向法官哭訴，因母親遭鄰居言語攻擊，一時情緒失控，「知道我錯了」，起身再三向家屬致歉；辯護人指陳籌措100萬現金表達歉意。但死者遺孀不接受，希望法官判重一點。

合議庭認為，陳殺人造成鄰居驟逝及鄰居妻子受傷，使鄰居妻子及其家屬蒙受身心重大打擊。考量陳所犯兩罪的關連性、刑罰邊際效應及復歸社會可能性等因素，判陳犯殺人罪處18年徒刑，殺人未遂罪處7年徒刑，應執行22年徒刑。