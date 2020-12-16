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柴山登山客中流彈 無關靶場 疑來自海上快艇

記者林伯驊／高雄16日電
66歲陳姓男子日前爬高雄柴山，意外遭50機槍子彈貫穿小腿。(記者林伯驊／翻攝)
66歲陳姓男子日前爬高雄柴山，意外遭50機槍子彈貫穿小腿。(記者林伯驊／翻攝)

66歲陳姓男子5天前上午爬高雄柴山，遭50機槍子彈貫穿小腿，原以為是海軍陸戰隊在柴山靶場做射擊訓練，前天高雄市政府、軍警單位再度勘驗，發現案發時僅「海7哨所」有做海對陸50機槍射擊測考，軍方研判流彈恐來自海上，檢警正進一步彈道比對。

傷者陳姓男子日前接受警詢表示，若軍方誤射，會提出過失傷害罪告訴。

海軍陸戰隊政戰主任林傳盛說，鄰近的北港靶場、壽山靶場皆沒做50機槍射擊，當天僅海7哨的附近海域，有做海上對陸地的50機槍射擊測考，但是否為該處誤射還須待檢警調查，未來海7哨暫不再實施相關射擊訓練。

本月11日上午10點多，陳姓登山客在柴山遭流彈誤擊，警方一開始聯繫海陸兩棲偵搜大隊，得知該單位於當天早上8點至12點有實施手槍、步槍實彈射擊訓練及爆破訓練，原以為來自陸地訓練，但後來找到的是50機槍彈頭，子彈不符。

前天高市府秘書長楊明州、軍方及警方等單位再到現場勘驗，發現海陸營內北港靶場、壽山靶場平時沒做50機槍射擊訓練，當天柴山西北角的海域、海7哨有快艇演練對陸作戰演訓，並以上面所架設的50機槍射擊，研判是海7哨射擊演練時誤射的可能性較大。

據檢警推測，極可能海面起伏造成彈道偏差，才朝柴山打。陳姓男子的左小腿遭子彈貫穿，經消防隊及國家公園警察隊協助送醫，暫無生命危險。

警察 明州

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