男闖中橫失蹤40天被找到 只靠喝水暴瘦20kg

闖中橫便道德基管制站的新竹邱男失蹤至今40天，直到12月15日深夜被上山打獵的楊姓民眾發現躲在廢棄電廠山洞，奇蹟生還。(圖：民眾提供)

新竹邱姓男子上月6日騎機車從梨山往谷關方向，闖中橫便道德基管制站，最後疑跳下約100公尺深的邊坡不知去向，失蹤至今第40天。直到12月15日深夜被上山打獵的楊姓民眾發現躲在廢棄電廠山洞裡，經警消積極協尋，12月16日凌晨1時許，在谷關台8線1.3公里對面廢棄電廠的山洞裡尋獲邱男，體重爆瘦近20公斤，並背他下山就醫。邱男家屬接獲好消息趕抵現場，開心的向警消道謝。

12月15日晚間10時許，和平警分局谷關派出所接獲楊姓民眾來派出所報案，稱晚間9時許於谷關台8線1.3公里對面廢棄電廠打獵，在電廠後山發現一人躲在山洞裡睡覺，嚇了一大跳，趕緊報案。

和平警分局谷關派出所長王繼生獲報，立即調派該所警力五人，由副所長陳文評率同四名消防局搜救人員前往救援，至現場確認為失蹤的邱男。

奇蹟生還的邱男失蹤40天，獲救後狂灌水，還說「我看到路上有幾萬元，我想要去撿錢，然後從30樓摔下來」。因多日來只靠喝水、沒有進食，體重暴瘦近20公斤，臉頰、眼眶明顯凹陷，且滿臉鬍渣，身體相當虛弱，但身上無明顯外傷，先送往東勢農民醫院檢視身體健康狀況後，後續再進一步釐清案情。

邱男的家屬接到谷關派出所所長的好消息，隨即趕到醫院探視弟弟。邱男姊姊表示，很開心弟弟平安尋獲，目前弟弟意識清楚，沒有外傷，只是40天來沒有吃東西，只靠喝水維生，身體虛落，需要住院觀察。她說，感謝和平警分局谷關派出所的所有警力及搜救人員協尋弟弟，至於日前到台中地檢署控告警方涉嫌瀆職也會撤告，都是誤會一場，向警消道歉。

邱男失蹤長達40天，警方及民間搜救團體到場救援，至12月16日共出動警、消及民間救援團隊320人次，終於讓邱男一家團圓。至於邱男為何墜崖及這段期間如何求生？仍待警方進一步了解。