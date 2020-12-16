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外來種綠鬣蜥入侵台灣 被逮躺一排有如通緝犯

台灣新聞組╱嘉義16日電
「彈弓射魚團」將捕獲的綠鬣蜥擺在地上，彷彿通緝犯被捕。（圖：袁安男提供）
「彈弓射魚團」將捕獲的綠鬣蜥擺在地上，彷彿通緝犯被捕。（圖：袁安男提供）

外來物種綠鬣蜥在台灣嘉義縣八掌溪沿岸快速繁殖，近期有網友組成團隊用彈弓圍捕，將獵捕的照片及影片貼上網，綠鬣蜥躺在地上彷彿通緝犯，引發網友熱議；團隊成員袁安男說，近期已捕獲綠鬣蜥超過200隻，研判正值綠鬣蜥繁殖期，「抓不勝抓」。

來源：聯合影音網

本報系聯合報報導，綠鬣蜥常出沒屏東、嘉義縣永欽橋一帶，屏東今年從1月至9月已捕捉超過5000隻。袁安男說，晚上開燈一照便可發現上百隻，他自組團隊抓捕，到現場後用彈弓及鋼珠瞄準射擊，將綠鬣蜥打暈，再用膠帶捆起來，有些分送朋友食用，或送到消防局讓相關單位處理。

袁安男說，一般來說綠鬣蜥不會主動攻擊人，但若打草驚蛇，綠鬣蜥會甩尾、咬人，且牠們爪子跟老鷹一樣利，一不小心就會受傷，要消毒治療。

袁安男說，一隻成年綠鬣蜥一次可生約30隻小綠鬣蜥，抓不勝抓，尤其在八掌溪沿岸，雜草叢生，綠鬣蜥大量出沒，其他如永欽橋一帶的水上鄉，還有上游的中埔鄉都曾出現綠鬣蜥蹤影。

袁安男表示，他成立「彈弓射魚團」，是因常接獲菜農通報綠鬣蜥偷吃菜，損失慘重，為了生態平衡、替農民除害，不定時會去捕捉。

目前台灣已將綠鬣蜥列入有害生態環境的物種之一，有飼養綠鬣蜥民眾都必須向縣政府申請登記，違者將處1萬元(台幣，下同)以上5萬元以下罰款。

另據蘋果日報報導，「忠忠射魚」社團發起人簡志忠表示，綠鬣蜥外型長得像恐龍酷斯拉，幾年前成為民眾喜歡的寵物，不少商人就從海外大量引進，但小隻的綠鬣蜥很可愛，長大後就變得十分恐怖，不少人紛紛丟往野外棄養，才會造成現在八掌溪綠鬣蜥汜濫的問題。綠鬣蜥有時還會爬到樹上，必須用彈弓射下來。

以前政府推出「獵捕賞金計畫」，嘉義縣每隻綠鬣蜥可換150元，不過2年前取消，改出錢請嘉義大學生物資源學系抓捕，去年約抓1200隻。所以大老遠從雲林到嘉義來抓綠鬣蜥的簡志忠其實是抓心酸的，不過他說，想幫政府盡一些心力，加上綠鬣蜥肉質鮮美，吃起來像雞肉和青蛙肉，他們會帶回家吃或分送朋友。

袁安男成立「彈弓射魚團」協助農民抓捕綠鬣蜥。（圖：袁安男提供）
袁安男成立「彈弓射魚團」協助農民抓捕綠鬣蜥。（圖：袁安男提供）

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