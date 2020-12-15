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200年宮廟作醮 王船傾斜壓死廟方志工

記者徐如宜、修瑞瑩╱綜合16日電
高雄茄萣區萬福宮為了作醮興建王船，移動王船時傾斜壓到63歲林姓男子，送醫不治。(記者徐如宜／翻攝)
高雄茄萣區萬福宮為了作醮興建王船，移動王船時傾斜壓到63歲林姓男子，送醫不治。(記者徐如宜／翻攝)

高雄市茄萣區「萬福宮」為了作醮興建王船，昨天上午在廠房內上架移動王船時，重達逾噸的王船突傾斜，壓到下方63歲林姓男子，林胸部遭重壓凹陷，送醫不治。廟方指林男為志工，高雄市勞工局要查是否涉及職業安全衛生法，檢方今天相驗釐清死因。

茄萣區白砂路萬福宮花費500萬耗時4個月，打造了1艘長61尺、寬14尺、高17尺的大王船，重超過1噸，原本預計下星期一要在信眾前亮相，準備明年1月17日舉辦的王船醮盛典。

高雄市消防隊昨天上午9點多接獲報案，指萬福宮有名建造王船的工人受傷，抵達現場時傷者已無呼吸心跳，送醫後不治。

勞檢處到場了解，初步了解廟裡昨天進行王船上架作業，正在用千斤頂頂高船體，林男在王船下面要撿墊木，船體突然倒下來壓到他。

台南醫院表示，林男昨天上午10時9分送到醫院時，已經沒有呼吸、心跳，經過急救仍不治，主要的傷勢在胸部，遭重壓，明顯凹陷。

勞檢處表示，林男是在移動王船時被壓死，要求立即停工進行勞檢，調查現場沒有設置防止物體倒塌設備；因廟方指林男是志工，是否為事業單位僱用還待查。

萬福宮主祀五府千歲，創立於乾隆60年、1795年，是地方重要信仰。廟方表示遺憾，會配合調查，後續活動與方式，廟方會開會請示王爺公。

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