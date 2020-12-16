除混充大陸口罩圖利 還想用爛原料「弄崩市場」

林明進與大陸公司人員對話，顯示以大陸製口罩混充繳交國家隊，且明知大陸製口罩品質不良。(圖／士檢提供)

林明進。(本報資料照片)

加利公司負責人林明進，涉嫌輸入大陸製口罩混充實名制醫用口罩，還以低於市價取得口罩原料熔噴布，製作口罩販售一般通路，不法所得3407萬餘元；檢察官痛批林簡直是黑心商人，昨依詐欺 和違反藥事法等罪起訴林明進及名下公司。

檢方調查，林明進是加利、特建公司負責人，今年1月加入口罩國家隊提供徵用口罩；6月政府政策改為「定額徵用」，林涉嫌鑽漏洞，從6月18日起輸入大陸安徽安景瑞無紡布製品公司非醫用口罩467萬8千片，把原本台製口罩挪作銷售至一般通路，每片5元計算，不法利益2,339萬元。

林明進指示員工分裝大陸口罩，貼上國家隊標籤，隱匿口罩產地及有效期限，共繳交395萬6千片口罩給實名制通路，詐得1068萬1200元。

檢方指出，林明進加入國家隊後，經濟部工業局贈送一部醫用口罩生產設備，且能用低於市價申購原料熔噴不織布9792公斤，以提供每日定額徵用的19萬片口罩，但林卻輸入大陸口罩，混充國家隊徵用實名制醫用口罩。

林明進另指示陸商經理彭棟芳在口罩打上鋼印以繳交徵用，還說「反正能交政府，不怕」；林明知陸製熔噴布靜電層過濾病菌效率「嚴重衰減」，仍和大陸人士昌華雄討論輸入約2噸原料，「狠打同業，弄崩市場」。

林明進供稱，為交貨才輸入大陸口罩，也把國家配給熔噴布製造提供給一般客戶。記者昨致電詢問，林表示交律師處理。

林明進與大陸公司人員對話，顯示以大陸製口罩混充繳交國家隊，且明知大陸製口罩品質不良。(圖／士檢提供)

全案已扣犯罪所得1700萬餘元及土地建物，檢察官林思吟痛批林是黑心商人，涉犯虛偽標記商品原產國、詐欺罪嫌，從重以詐欺罪起訴；特建公司放置兒童醫用口罩製造機生產販售口罩，依違反藥事法起訴，科以罰金刑。