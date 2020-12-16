我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1672萬例 紐約州逼近80萬

宿敵祝福：麥康諾「恭喜拜登」威壓國會別鬧了

除混充大陸口罩圖利 還想用爛原料「弄崩市場」

記者蕭雅娟、吳亮賢╱綜合16日電
林明進與大陸公司人員對話，顯示以大陸製口罩混充繳交國家隊，且明知大陸製口罩品質不良。(圖／士檢提供)
林明進與大陸公司人員對話，顯示以大陸製口罩混充繳交國家隊，且明知大陸製口罩品質不良。(圖／士檢提供)

林明進。(本報資料照片)
林明進。(本報資料照片)

加利公司負責人林明進，涉嫌輸入大陸製口罩混充實名制醫用口罩，還以低於市價取得口罩原料熔噴布，製作口罩販售一般通路，不法所得3407萬餘元；檢察官痛批林簡直是黑心商人，昨依詐欺和違反藥事法等罪起訴林明進及名下公司。

檢方調查，林明進是加利、特建公司負責人，今年1月加入口罩國家隊提供徵用口罩；6月政府政策改為「定額徵用」，林涉嫌鑽漏洞，從6月18日起輸入大陸安徽安景瑞無紡布製品公司非醫用口罩467萬8千片，把原本台製口罩挪作銷售至一般通路，每片5元計算，不法利益2,339萬元。

林明進指示員工分裝大陸口罩，貼上國家隊標籤，隱匿口罩產地及有效期限，共繳交395萬6千片口罩給實名制通路，詐得1068萬1200元。

檢方指出，林明進加入國家隊後，經濟部工業局贈送一部醫用口罩生產設備，且能用低於市價申購原料熔噴不織布9792公斤，以提供每日定額徵用的19萬片口罩，但林卻輸入大陸口罩，混充國家隊徵用實名制醫用口罩。

林明進另指示陸商經理彭棟芳在口罩打上鋼印以繳交徵用，還說「反正能交政府，不怕」；林明知陸製熔噴布靜電層過濾病菌效率「嚴重衰減」，仍和大陸人士昌華雄討論輸入約2噸原料，「狠打同業，弄崩市場」。

林明進供稱，為交貨才輸入大陸口罩，也把國家配給熔噴布製造提供給一般客戶。記者昨致電詢問，林表示交律師處理。

林明進與大陸公司人員對話，顯示以大陸製口罩混充繳交國家隊，且明知大陸製口罩品質不...
林明進與大陸公司人員對話，顯示以大陸製口罩混充繳交國家隊，且明知大陸製口罩品質不良。(圖／士檢提供)

全案已扣犯罪所得1700萬餘元及土地建物，檢察官林思吟痛批林是黑心商人，涉犯虛偽標記商品原產國、詐欺罪嫌，從重以詐欺罪起訴；特建公司放置兒童醫用口罩製造機生產販售口罩，依違反藥事法起訴，科以罰金刑。

詐欺

上一則

俄美菲新冠病毒侵台 4名藝文表演成員出關後確診

下一則

台灣藏C字中 綠委：華航不想放TAIWAN

延伸閱讀

戴口罩輿論分歧為前車之鑑 白登團隊盼疫苗去政治化

戴口罩輿論分歧為前車之鑑 白登團隊盼疫苗去政治化
因疫無法返大陸…董至成打包回台灣

因疫無法返大陸…董至成打包回台灣
橙縣好市多 顧客高呼「反口罩」

橙縣好市多 顧客高呼「反口罩」
聖荷西急難救助協會 捐1.5萬片台製口罩

聖荷西急難救助協會 捐1.5萬片台製口罩

熱門新聞

地震報告。圖／氣象局提供

台灣規模6.7地震今年最大 專家：相當於5.6顆原子彈

2020-12-10 09:22
中天新聞台12月12日凌晨零點正式從有線電視下架並轉戰網路。圖／聯合報系資料照片

中天Youtube訂閱快破200萬 網問「哪些人支持」也酸「買來的」

2020-12-13 10:06
台北捷運昨晚受地震影響，部分路線一度停駛，但晚間十點左右已陸續恢復行駛，站內跑馬燈也即時更新情況。記者曾原信／攝影 曾原信

台10日強震「百年一次輪迴」地震專家點名這地區快輪到

2020-12-10 13:42
YouTube於14日晚間出現「猴子修理工」的當機畫面。圖／擷自google

Google、YouTube大當機！網哀號：世界末日了

2020-12-14 07:55
Twitch的女直播主「啊乓」今天下午在新北市三重遭搶，直播影片錄到搶奪過程，身後的歹徒也入鏡。圖／啊乓提供

女實況主直播中遇劫匪 遭搶過程LIVE放送

2020-12-14 09:00
今晚9時19分台灣東部海域發生規模6.7「全台有感」大地震。記者吳姿賢／翻攝

台灣發生規模6.7地震 網友驚喊:跟921一樣上下開始搖

2020-12-10 09:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／參院多數黨領袖麥康諾恭喜拜登當選總統 兩人首度通話

影／參院多數黨領袖麥康諾恭喜拜登當選總統 兩人首度通話
貝佐斯前妻捐42億元賑災 離婚後已捐掉60億

貝佐斯前妻捐42億元賑災 離婚後已捐掉60億
最快周五准！FDA：莫德納疫苗安全有效 對成人保護力高

最快周五准！FDA：莫德納疫苗安全有效 對成人保護力高
你也有收到嗎？沒理會Airbnb電郵 他們錯失1.5萬元

你也有收到嗎？沒理會Airbnb電郵 他們錯失1.5萬元
鋒菲復合7年驚爆情變！王菲新歡遭起底

鋒菲復合7年驚爆情變！王菲新歡遭起底