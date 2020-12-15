少年只帶5碗泡麵獨攀百岳 搜救人員批「簡直不要命！」

15歲林姓少年輕裝想獨攀能高縱走五天，第一天就失聯，家屬報警尋獲。（取材自臉書）

苗栗縣15歲林姓少年前天想獨攀能高安東軍縱走，五天行程竟輕裝、帶五碗泡麵和少許乾糧就出發，結果入夜失聯、家人求援；警消、林務人員昨凌晨在海拔約2900公尺的天池山莊找到他，少年對勞師動眾感到抱歉，由山莊人員及協作連夜護送下山。

據了解，少年被尋獲時已在天池山莊打地鋪，穿運動長褲、長袖外面罩短袖，類似棒球裝裝扮，身下就一張瑜伽墊，沒外套，沒帳篷、睡袋。搜救人員搖頭說，不了解山域狀況，輕裝挑戰能高縱走極其不智，隨時都可能失溫喪命；台灣 開放山林，登山教育 卻不足。

據了解，少年見網友分享能高縱走美景，想嘗試獨攀五日縱走，前天一早近7時從苗栗出發，搭公車、火車、高鐵、客運及搭便車方式，下午3時許抵達屯原登山口，屯原登山口至天池山莊13公里，步行約7小時，一路摸黑上山，大約晚間10點抵達天池山莊。

少年傍晚近6時入山約6.5公里曾傳照給家人，隨即失聯。林父前晚10時30分趕抵仁愛警分局廬山派出所報案協尋，告知少年沒帳篷、睡袋，僅帶幾件衣服、頭燈、五碗泡麵和少許乾糧，裝備不足又無百岳經驗。警方隨即通報消防局、林務單位協尋，昨凌晨3時在天池山莊尋獲。

當時天池山莊溫度約五度，林姓少年當下有些訝異，表示「沒外套，有點冷而已」，因對登山有興趣，算初學者，看網友分享能高縱走很美，想自己試著走看看。

搜救人員說，少年就讀高一，輕裝無百岳經驗，竟「越級打怪」想能高安東軍縱走五天，「簡直不要命！」

但一名李姓協作友人在臉書 登山社團「靠北登山大小事」PO文抱怨，稱少年被尋獲時身體狀況尚可，但因家屬和警方在登山口等待，山莊人員便要求現場協作派一人騎車載少年下山，最後就由其中一名協作騎車「送這位無知的少年下山」。

李表示，上周才有協作為運補物資騎車行經該路段墜谷，而少年又無立即危險，卻要他們冒風險立即處理，若下山途中載運少年下山途中發生意外，自己受傷就算了，對方受傷了，誰要負責？且不滿少年和其家人「一句感恩都沒表達給我們協作方」，質疑相關單位處置不當，「他們就該死，其他人就當英雄」。

對此，南投林管處表示，除考量家屬及警方在登山口焦急等候，山莊管理員也發現，少年仍有持續挺進的念頭，而當時距天亮還有一段時間，且凌晨3時許陸續有登山隊出發，若少年混入人群上山，恐衍生其他問題，才會尋求其他協作協助。

林務局人員及高山協作隨後騎機車護送少年下山，昨凌晨近5時到屯原登山口交給林父帶回家。警方說，林父表示曾勸阻少年無效，考量其個性獨立，才讓他獨自去登山。