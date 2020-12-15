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田徑狼師涉猥褻高中女生 還要她叫爸

記者蕭雅娟／台北15日電
台北一名高中田徑隊老師涉嫌性侵女學生。(示意圖／ingimage)
台北一名高中田徑隊老師涉嫌性侵女學生。(示意圖／ingimage)

台北一名田徑隊老師涉嫌拍攝高中女學生重訓時全裸背面照片，還手抹精油撫摸女學生胸部、下體，要求親臉叫爸爸，遭檢舉後被查出18年前就曾以按摩為由，對另一名女學生強制性交；檢方從狼師家中電腦查扣猥褻照片等證物，依強制性交等三罪嫌起訴，建請從重量刑。

起訴指出，2017年6月，這名田徑隊老師涉嫌假裝指導女學生重訓、改善脊椎側彎，要求脫衣拍「訓練紀錄」，拿手機拍下女學生僅穿運動內衣正面、上半身全裸背面等照片。

沒多久他又利用機會猥褻被害人，手抹精油伸進女學生運動內衣褲內撫摸；要求女學生替他按摩遭拒，再要求女學生親臉頰一下並叫「爸爸」，女學生不想按摩只能照做。

檢警獲報追查，發現狼師早在2002年暑假，假意幫一名女學生按摩、減重邀到學校游泳池，要求清洗身體後全裸躺在辦公室，涉嫌違反女學生意願強制猥褻，甚至把生殖器插入口腔強制性交得逞。

檢察官依查扣的照片證據、校方函文、女學生同學、學校人員等供詞，認定狼師曾和一名女學生交往，並拍下性愛影片，認定擔任田徑老師期間與女學生有不當接觸。

檢方痛批狼師任教迄今18年，利用少女涉世未深、懵懂無知，多次在校園犯罪，犯後否認犯行，辯稱不知為何猥褻照片在電腦中，不知悔改，依強制性交、拍攝少年猥褻照片、利用權勢猥褻等三罪嫌起訴。

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