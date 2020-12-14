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帶5碗泡麵獨攀高山失聯 少年被尋獲：讓大家擔心了

記者賴香珊／南投14日電
苗栗縣一名15歲少年（左三）獨自到南投縣登山失聯，14日凌晨在天池山莊平安尋獲。(圖：南投林管處提供)
苗栗縣一名15歲少年（左三）獨自到南投縣登山失聯，14日凌晨在天池山莊平安尋獲。(圖：南投林管處提供)

苗栗縣15歲林姓少年昨帶5碗泡麵、輕裝欲獨攀挑戰能高縱走5日，因入夜突失聯，親友著急向外求援，經警消及林務局人員連夜找人，今凌晨平安尋獲，而少年被找到時已在天池山莊打地鋪，對於自己害大家勞師動眾找他感到抱歉。

據了解，該名少年就讀高一，昨僅帶幾件衣服、頭燈、5碗泡麵和少許乾糧，沒帳篷、睡袋，裝備不足，又無百岳經驗，竟越級打怪，獨攀挑戰能高縱走，親友焦急求助尋人啟事，請山友協尋，同時向警消通報求援。

仁愛警分局指出，少年父親在林失聯後，昨晚10時30紛趕抵廬山派出所報案請求協尋，當下隨即通報消防局及林務單位，林父則在警所等消息；消防局也表示，考量少年裝備不足，家人心急如焚，因此與警員、林管人員組成搜救隊上山找人。

而警消同步聯繫天池山莊，多方作業下在今凌晨3時左右確認林姓少年有安全抵達天池山莊，警方表示，當時他打地舖在山莊外屋簷下休息，身上沒穿外套，就運動長褲、長袖外面罩著短袖，類似棒球裝的裝扮，身下就睡墊，沒帳篷、睡袋。

搜救隊趨前接觸時，林姓少年才發現大家急著要找他，當下有些訝異，但搜救人員轉述，少年當時有提到因對登山有興趣，算是初學者，看到網友分享能高縱走美照，想自己試著走看看，未料卻害大家勞師動眾找他，致歉覺得很不好意思。

搜救隊確認少年身體狀態無虞後，一行人又連夜下山，並在凌晨近5時在屯原登山口與林父和警方會合，人員均安；警方則表示，林父稱有勸阻孩子別獨攀，但兒子很堅持，加上其個性獨立，考量後才讓他自行搭車去登山，但沒想到會失聯。

而警方稍做紀錄，並將林姓少年和林父帶下山，他們便自行返家休息，結束一場虛驚；搜救人員則表示，想親近山林不是壞事，但不了解山域狀況，像這樣輕裝挑戰能高縱走極其不智，隨時都有可能失溫喪命，也凸顯台灣登山教育不足問題。

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