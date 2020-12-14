同班同學衝突 家屬闖校施暴 七、八人打一人

雲林縣一所高職10日兩名高二生因故發生衝突，其中一名葉姓學生向父親求救，親屬率眾為其出氣，將林姓學生打傷。（記者陳苡葳／攝影）

雲林縣某高職二年級葉姓、林姓學生10日在校衝突，葉姓學生打電話告知父親，放學時七、八名葉家親屬竟闖入校園，將林姓學生打到鼻青臉腫流血送醫，校方制止無效；林姓學生家長憤而提告，葉姓少年四肢紅腫挫傷，家長也反告傷害，警方已介入調查。

事發後學校校安措施遭質疑，校方解釋，教官及導師當時皆在場勸架並排解，阻止暴力事件擴大，且第一時間就將葉姓學生送醫治療。警方表示，已告誡雙方不得再報復、尋仇，未來會偕同校方安全巡邏，確保學生在校安全。

據了解，兩名學生是同班同學，本月10日第七節課一言不合，發生輕微肢體衝突，導師知情介入處理，教官也到場了解狀況。

但兩人事後撂話放學後說分明，葉生疑擔心遭打傷，打電話給父親求助，葉父沒空，請其他親屬到校了解，一旁學生聽到後向教官報告有家長準備到校。

當天下午4時50分左右學校放學，家長頻頻出入校園，校方未留意管制，葉生舅媽先到校了解狀況，約20分鐘後，又來了七、八位葉生親屬，其中葉的舅舅見到林姓學生就出手毆打，校方反應不及，旁人勸停無效，林姓少年被打到鼻青臉腫流血，手腳、頭、胸及背部都有挫擦傷，送醫治療。

警方接獲通報葉姓少年家屬已離去，林姓少年因傷勢不輕，家長提告，葉姓學生疑遭林持掃把打傷，四肢紅腫，家屬也帶驗傷後提告；警方依少年事件處理和傷害、妨害秩序等罪受理偵辦。

據了解，兩名學生先前已發生過數次小衝突，最後演變成家長介入的暴力事件；校方正設法協調雙方和解，並輔導學生情緒，希望讓兩學生恢復正常學習。