我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診破1606萬例 德州破140萬例

加州首批疫苗32.7萬劑 醫護人員、安養長者優先打

尿瓶、垃圾丟蓄水池 碩士生害住戶吐瀉

記者邵心杰／台南13日電
陳姓男研究生坦承，2月底至3月初將尿液排入寶特瓶內，貯存在其房間，3月間將瓶裝尿液、袋裝垃圾陸續投入蓄水池內。(本報資料照片)
陳姓男研究生坦承，2月底至3月初將尿液排入寶特瓶內，貯存在其房間，3月間將瓶裝尿液、袋裝垃圾陸續投入蓄水池內。(本報資料照片)

台南市東區一棟5樓老舊公寓地下蓄水池，3月間被人發現棄置大量廢棄物，包括瓶裝尿液、菸蒂等，經查是日前退租的攻讀碩士陳姓男研究生所為，多名住戶反映飲水後上吐下瀉或手腳皮膚紅腫發癢，因而報警處理，陳到案後坦承犯行，且已與大部分住戶達成調解或和解，台南地院認他已有悔意，減輕其刑，處6月徒刑，緩刑2年，可上訴。

鄭姓女住戶說，當時有房客察覺自來水有異味，房東為此詢問自來水公司是否在這次配水中的氯含量較高而導致怪味，但對方回報一切正常。直至房客反映上吐下瀉就醫，房東就先爬上頂樓檢查水塔查無異狀，直到晚間到地下蓄水池時即被眼前的景象嚇壞。

她說，當時水塔上的水面漂浮著衛生紙、菸蒂等垃圾，更讓人咋舌的是還有多袋的瓶裝尿液、廚餘，水質更因受到汙染，呈現混濁的灰黃色。

據調查，陳姓男碩士生因租約到期，房東也要求他退租前先把堆在地下室的垃圾全清除，陳硬是把已加蓋的水塔打開，直接將垃圾倒入水塔。陳到案後坦承，2月底至3月初將尿液排入寶特瓶內，貯存在其房間，3月間將瓶裝尿液、袋裝垃圾陸續投入蓄水池內。他表示，因一時失慮而觸法，會盡力彌補過錯。

台南地院審酌，陳在審理時坦承犯行，態度良好，且已與大部分被害人達成調解或和解，及在學中、目前從事家教工作以賺取生活費用等一切情狀，量處6月徒刑，緩刑2年。

該大樓多名住戶反映飲水後上吐下瀉，甚至手腳皮膚紅腫發癢，因而報警處理。(本報資料...
該大樓多名住戶反映飲水後上吐下瀉，甚至手腳皮膚紅腫發癢，因而報警處理。(本報資料照片)

房東

上一則

王美花餐敘談核食？ 江啟臣：別把立院當橡皮圖章

下一則

黑白集／勞動基金炒股 政客只會話術切割

延伸閱讀

教授父持衣架狠打小二女兒…只因「數學教不會」

教授父持衣架狠打小二女兒…只因「數學教不會」
想和前女友「車震」被拒 遼寧男爬引擎蓋墜地亡

想和前女友「車震」被拒 遼寧男爬引擎蓋墜地亡
鈕承澤性侵劇組女助理 二審仍判4年

鈕承澤性侵劇組女助理 二審仍判4年
南韓前總統全斗煥辱光州運動死者 一審判8個月緩刑2年

南韓前總統全斗煥辱光州運動死者 一審判8個月緩刑2年

熱門新聞

地震報告。圖／氣象局提供

台灣規模6.7地震今年最大 專家：相當於5.6顆原子彈

2020-12-10 09:22
陳嫌騎機車載運「行李箱屍」達數公里遠，將宮姓前妻屍體遺棄偏避山區。（截圖自TVBS)

政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天

2020-12-05 02:30
圖為旅客在桃園機場排隊等候核實入境電子健康聲明的資料。（本報資料照片）

疫情耽擱…海外台人憂2年未入境遭除籍

2020-12-06 20:24
台北捷運昨晚受地震影響，部分路線一度停駛，但晚間十點左右已陸續恢復行駛，站內跑馬燈也即時更新情況。記者曾原信／攝影 曾原信

台10日強震「百年一次輪迴」地震專家點名這地區快輪到

2020-12-10 13:42
北市動物園前年從國外引進小食蟻獸「小紅」，今年已經3歲，體長約60至65公分，9月初牠帶著幼仔「紅豆」開溜，經過三個月逃家記，小紅終於在深坑被尋獲。(台北市立動物園提供)

流浪3個月...台北動物園食蟻獸尋回 員工哭了

2020-12-06 17:46
今晚9時19分台灣東部海域發生規模6.7「全台有感」大地震。記者吳姿賢／翻攝

台灣發生規模6.7地震 網友驚喊:跟921一樣上下開始搖

2020-12-10 09:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
泡麵另類吃法！他分享加入這一物美味升級 網友讚好吃

泡麵另類吃法！他分享加入這一物美味升級 網友讚好吃
5旬外送郎每天送餐12小時 嘆：兒子畢業3年只待在家

5旬外送郎每天送餐12小時 嘆：兒子畢業3年只待在家
謝家華沒遺囑 豪宅貼萬張便利貼…驚見「財務承諾」

謝家華沒遺囑 豪宅貼萬張便利貼…驚見「財務承諾」
大選過了一個月 川普仍堅稱若只算合法選票自己大贏

大選過了一個月 川普仍堅稱若只算合法選票自己大贏
印度時報：緯創印度iPhone廠驚傳暴動

印度時報：緯創印度iPhone廠驚傳暴動