尿瓶、垃圾丟蓄水池 碩士生害住戶吐瀉

陳姓男研究生坦承，2月底至3月初將尿液排入寶特瓶內，貯存在其房間，3月間將瓶裝尿液、袋裝垃圾陸續投入蓄水池內。(本報資料照片)

台南市東區一棟5樓老舊公寓地下蓄水池，3月間被人發現棄置大量廢棄物，包括瓶裝尿液、菸蒂等，經查是日前退租的攻讀碩士陳姓男研究生所為，多名住戶反映飲水後上吐下瀉或手腳皮膚紅腫發癢，因而報警處理，陳到案後坦承犯行，且已與大部分住戶達成調解或和解，台南地院認他已有悔意，減輕其刑，處6月徒刑，緩刑2年，可上訴。

鄭姓女住戶說，當時有房客察覺自來水有異味，房東 為此詢問自來水公司是否在這次配水中的氯含量較高而導致怪味，但對方回報一切正常。直至房客反映上吐下瀉就醫，房東就先爬上頂樓檢查水塔查無異狀，直到晚間到地下蓄水池時即被眼前的景象嚇壞。

她說，當時水塔上的水面漂浮著衛生紙、菸蒂等垃圾，更讓人咋舌的是還有多袋的瓶裝尿液、廚餘，水質更因受到汙染，呈現混濁的灰黃色。

據調查，陳姓男碩士生因租約到期，房東也要求他退租前先把堆在地下室的垃圾全清除，陳硬是把已加蓋的水塔打開，直接將垃圾倒入水塔。陳到案後坦承，2月底至3月初將尿液排入寶特瓶內，貯存在其房間，3月間將瓶裝尿液、袋裝垃圾陸續投入蓄水池內。他表示，因一時失慮而觸法，會盡力彌補過錯。

台南地院審酌，陳在審理時坦承犯行，態度良好，且已與大部分被害人達成調解或和解，及在學中、目前從事家教工作以賺取生活費用等一切情狀，量處6月徒刑，緩刑2年。