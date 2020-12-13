人夫與小三慶祝4周年開房 妻才知他劈腿比婚姻久

高雄保險業人士劉女，發現她任職壽險公司的丈夫涉跟同事李女婚外情，提告求償精神慰撫金，高雄地院判李女應賠80萬元台幣。(示意圖／Ingimage)

高雄一名保險 業成功人士劉女，發現她任職壽險 公司的丈夫手機 中，同事李女涉傳訊「我們邁入第四年了」，驚覺枕邊人已婚外情，今年還去摩鐵開房慶祝拍下性愛影像；劉女氣得求償200萬元(台幣，下同)，高雄地院認為劉女去年年薪625萬、李女也有330多萬，所得都很高，判李女應賠80萬，可上訴。

劉女曾任房仲公司總經理、保險經紀公司負責人，她主張今年3月間發現，丈夫的同事李女2月29日傳訊說「今天是四年一次的特別日子2/29表示我們邁入第四年了愛你」，丈夫也回傳貼圖稱「愛你唷」，她還發現丈夫手機有今年3月6日拍下的性愛照，場景在桃園的某汽車旅館。

由於劉女2016年4月結婚，而從對話紀錄推斷，丈夫2016年2月就跟同事李女交往，也就是婚姻一開始丈夫就腳踏兩條船，怒指李女已破壞婚姻家庭，侵害配偶權，應賠精神慰撫金200萬元。

李女辯稱，自己2007年就結婚，是2015年間認識劉女丈夫，但男方當時沒結婚，也不知後來有結婚，是遭劉女提告之後才知道，於是沒再連絡。

法官檢視LINE對話紀錄，劉女的丈夫去年9月出國期間，李女傳微信說「我想你、想視訊」，他回覆「才第二天」，李女怒回「那是你老婆，不是我，不用了，你忙」，可見李女應知他是有婦之夫，此外，李女跟男方任職同一間壽險公司5年多，他臉書有標示已婚，或從同事之間也可輕易知道，不採信李女辯不清楚已婚。

法官還發現，劉女的丈夫曾傳A片給李女，說「你看了會想嗎？」並提醒「我不在不能想好嗎」，李女回「這句台詞是我要說的好嗎？」顯示兩人已發生過親密關係，且勘驗性愛影像，當天兩人確實在桃園共進晚餐，畫面中的飾品也跟李女相同，認定片中男女主角就是兩人。

法官認為婚外情長達4年，考量劉女為國立科大的碩士，這兩年薪水收入都600多萬，李女辯月薪僅3萬，但根據資料她前年及去年薪水分別370萬、334萬多元，雙方經濟水準都高，判須賠80萬元給劉女。