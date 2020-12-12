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數落憂鬱症學生 副教授遭PO文批評告49名網友

記者黃瑞典／新竹12日電
一名大學副教授控告49名網友在網路不實PO文及留言謾罵，毀損他名譽。(記者黃瑞典／攝影)
一名大學副教授控告49名網友在網路不實PO文及留言謾罵，毀損他名譽。(記者黃瑞典／攝影)

中興大學女副教授發現去年12月間有人匿名在Dcard貼文，指她上課時一直數落憂鬱症學生，一名試圖尋短的學生還她他當面批評等，PO文引起網友熱議及留言抨擊，還被轉PO臉書，她認為PO文內容及留言不實，嚴重毀損名譽，告49名網友涉嫌誹謗，新竹市警方已發通知書給49名網友，月底前到案說明。

興大證實確有此事，此案攸關涉訟雙方法律權益，表示先尊重司法程序，沒有評論。興大學務處學生安全輔導室強調，基於維護學生安全之責，學生如遇狀況需要協助，學安處都將提供陪伴支持，同時積極尋找可協助資源，如果被告學生有提出需求，教官會陪同前往做筆錄。

這名女副教授蒐集相關資料後，今年6月向新竹市第3警分局報案，指去年12月間有人在Dcard匿名貼文對她不實指控及謾罵，貼文下方也有多人匿名留言批評，今年5月間還有人將此文章轉貼至臉書，嚴重毀損她的形象、人格、社會地位及名譽。

這名副教授對PO文者及留言謾罵的網友共49人提告，據了解，這些網友多為各地的大學生，警方已發通知書給49名網友，要求12月底前到案說明，釐清案情。

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