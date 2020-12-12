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事隔20年…軍方柴山打靶 登山客中流彈

台灣新聞組╱高雄12日電
高雄柴山傳出登山客遭流彈誤擊事件，警方在山上找到軍用50機槍子彈。(記者林保光／翻攝)
高雄柴山傳出登山客遭流彈誤擊事件，警方在山上找到軍用50機槍子彈。(記者林保光／翻攝)

高雄一名陳姓登山客昨天上午在柴山景點「四棵榕」，遭海軍陸戰隊實彈訓練的流彈貫穿左腳踝，送醫後無大礙，警方在案發地找到一枚彈頭，軍方證實是軍用50機槍子彈，正鑑定是否肇禍子彈，高雄市長陳其邁已要求軍方，停止柴山靶場實彈射擊訓練。

本報系聯合報報導，海軍陸戰隊指揮部表示，案發後第一時間指派高階幹部慰問傷者，也配合警方調查，調查期間將暫停射擊，待確認肇因，改善後再開放使用。

陳男昨天上午獨自登山，抵達柴山四棵榕景點附近，突然覺得左腳踝一陣刺痛，但仍繼續走了約100公尺，直到有山友發現他腳踝流血，他脫鞋一看，竟發現左腳踝遭異物「刺穿」，山友連忙聯絡國家公園警察隊找救護車，送往高醫急救，醫護人員發覺他的左腳踝遭子彈貫穿，報警處理。

鼓山分局查證海軍陸戰隊，確定昨天上午8點到中午，兩棲部隊確曾在柴山靶場訓練實彈射擊，警方上山尋找子彈，果然在四棵榕附近，找到一枚長約5公分的長槍子彈，軍方初步證實，是軍用50機槍的子彈。

陳男向員警說，受傷前曾聽見「碰」一聲，像放鞭炮的聲音，沒想到是被軍方的流彈打中，覺得「莫名其妙」，不排除請求國家賠償。

一名警官說，軍方靶場在壽山忠烈祠後方，前南部警備總部營區下方，海拔約100公尺，警方也曾在這靶場訓練步槍射擊，而四棵榕海拔近150公尺，兩處直線距離約1.2公里，其間有不少樹木，四棵榕無法直視到靶場，發生登山客遭流彈誤傷，令人驚訝。

高雄市在2000年11月，也曾發生登山客遭軍方打靶誤傷事件，沒想到事隔20年，憾事再度重演，令登山客直呼，「連爬山都要吃子彈，軍方真的應該檢討了。」

高雄柴山傳出登山客遭流彈誤擊事件，警方在山上找到軍用50機槍子彈。(記者林保光／...
高雄柴山傳出登山客遭流彈誤擊事件，警方在山上找到軍用50機槍子彈。(記者林保光／翻攝)

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