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寶佳夥同官員炒股 不只押寶蔡英文 也挹注藍獻金

台灣新聞組╱台北12日電

寶佳資產執行長唐楚烈等人捲入勞動基金炒股案，由於寶佳曾被媒體點名「押寶」總統蔡英文連任，成為政治獻金捐款的前五大企業，並在藍綠人脈通吃，挹注政治獻金，加上寶佳創辦人林陳海的神祕色彩，受媒體封以「千億地產王」稱號，更格外受矚。

蘋果日報報導，據監察院政治獻金平台揭露，2020年立委選舉，一筆署名林陳海，捐給民進黨立委邱志偉10萬元(台幣，下同，約3500美元)；2018年台北市議員選舉，一筆署名林陳海，捐給國民黨台北市議員陳義洲10萬元。另外，2020年總統選舉，一筆署名寶佳建設股份有限公司，捐給蔡英文50萬元。

本報系聯合報報導，現在寶佳集團大致可分為兩大部分，由創辦人林陳海與長子林家宏各自領軍。這次因案被聲押的唐楚烈等人，就是屬於爸爸派，直接向林陳海報告，並為林陳海操盤200億元的資金，成為資本市場頗有權勢的人之一。「林陳海的個性是一旦授權，就不管你，有達標就好，所以唐楚烈每年只要達到12%的報酬率，其他林陳海一概不過問。」市場人士說。

但唐楚烈人如其名，性格其實有些躁烈，作風剽悍，有「孤獨的狙擊手」之稱，恐也結下不少仇家。尤其許多遭逢寶佳狙擊的公司，因要鞏固經營權，都苦不堪言，對寶佳恨得牙癢癢，但這些上市櫃公司的大老闆，通常政商關係良好，一旦想要「此仇必報」，寶佳也得提防回馬槍。

市場人士說，股市投資每年要穩定獲利12%談何容易，等於唐楚烈每年要雙手奉上約20億元給寶佳，但據了解，唐楚烈迄今操盤3年，表現都還令林陳海滿意，也是他能坐穩執行長大位的主因。

但如今隨著勞退基金炒股弊案東窗事發，被下屬咬出的唐楚烈，其操盤手法也引人非議，財經專家謝金河甚至點出寶佳集團的危機是「不當巴菲特，寧可當禿鷹」。未來此案是否還會向上延燒發展？全民關注。

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