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夥貪官炒股 寶佳執行長唐楚烈收押 炒股案恐再往上燒

台灣新聞組╱台北12日電
檢方偵辦勞金局炒股弊案，以涉犯重罪且有逃亡之虞，聲押禁見寶佳資產公司執行長唐楚烈(左圖起)、復華投信投資長邱明強、復華投信基金經理人劉建賢、寶佳資產顧問邱裕元獲准。(記者蘇健忠／攝影)
檢方偵辦勞金局炒股弊案，以涉犯重罪且有逃亡之虞，聲押禁見寶佳資產公司執行長唐楚烈(左圖起)、復華投信投資長邱明強、復華投信基金經理人劉建賢、寶佳資產顧問邱裕元獲准。(記者蘇健忠／攝影)

台北地檢署偵辦勞動基金炒股案，查出勞金局國內投資組前組長游迺文，涉嫌赴「馥邑隱廚」餐廳接受寶佳資產公司招待，指示代操券商下單遠東百貨股票，昨天以涉反重罪、且有逃亡之虞，聲押寶佳資產公司執行長唐楚烈、復華投信投資長邱明強、寶佳資產顧問邱裕元、復華投信基金經理人劉建賢、復華投信研究員陳周倫，法院裁定唐楚烈等四人收押禁見，陳周倫50萬元(台幣，下同，約1.7萬美元)交保。

本報系聯合報報導，唐楚烈等人被羈押後，連同已羈押的游迺文已有五人遭羈押，全案仍有共犯未到案，案情恐持續延燒，檢廉懷疑，游迺文帳戶內的900萬元不明資金可能是賄款，不排除約談寶佳機構創辦人林陳海釐清，追查是否有更高層人士涉案。

調查指出，寶佳資產2019年5月有意炒作遠東百貨股價，開始對外界宣稱有意成為遠百大股東；唐楚烈、邱裕元利用寶佳機構和名下的嘉源投資兩間公司，陸續以每股19元不等的價格買入上萬張遠百股票。

廉政署調查，今年3月間，寶佳、嘉源持有遠百的12%股權，4月間，欲賣超出脫持股，不過，出售數量並不如預期，開始尋覓外部資金配合承接遠百股票，想利用勞動基金挹注操縱股價後倒貨。

專案小組扣押游迺文手機發現，邱裕元找上游迺文，要求游迺文協助承接出脫的遠百股票，游迺文因而邀約邱明強等人，前往復興南路的「馥邑隱廚」高檔私廚飲宴，飯局中商議買賣股票時機，餐費由唐楚烈埋單報帳。

今年7、8月間，游迺文繞過勞金局交易員，私自指示勞金局下單的券商，以勞動基金帳戶持續掛單買進遠百公司股票逾400張，以每股24.75元大量買進遠百股票；邱明強也指示劉建賢用同價格買進，聯手買入寶佳、嘉源出脫的上百張遠百股票，順利幫寶佳出脫持股、獲利了結。

邱明強、劉建賢涉犯證券投資信託及顧問法收賄、背信罪，另違反證交法操縱股價罪；唐楚烈、邱裕元涉犯證券投資信託及顧問法行賄等罪，但唐楚烈等人否認犯罪。

劉建賢強調根本沒有炒股，自己是來地檢署澄清的，他向媒體高喊多次「沒有任何炒股，沒有。」

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