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脫逃槍毒犯擅撩妹 女友是人妻 警上門夫才知劫囚

記者巫鴻瑋／新竹11日電
籍嫌的陳姓女友被逮後坐在人行道上，滿臉狼狽。(記者巫鴻瑋／翻攝)
籍嫌的陳姓女友被逮後坐在人行道上，滿臉狼狽。(記者巫鴻瑋／翻攝)

在新竹縣竹北市因襲擊員警趁機逃逸的槍毒通緝犯籍斯瀚，因外貌陽剛又懂得「撩妹」討好異性，雖然陸續犯下多起重大刑案，仍有許多女子甘願與籍嫌交好，其中疑策畫整起劫囚案件的陳姓女友，更早已是人妻。

陳女駕駛紅色自小客車將籍嫌劫走逃逸；警方在10日凌晨通知紅車車主前來釐清，車主向媒體自曝陳女就是他老婆，但私下透露雙方已經進入離婚程序。

籍斯瀚與陳姓女友交往數年，在竹北同居有一段時間，但陳女是已婚婦人，陳女的丈夫郭男10日凌晨接獲警方通知才得知妻子涉入劫囚，籍男更是郭男就讀大溪仁和國中的學長，不過二人並不互相熟識。

據了解，籍斯瀚與協助他脫逃的陳女、曾女、彭男、李女等五人均無穩定工作，籍男投案隔日得知陳女懷孕，與陳女密謀劫囚逃逸；陳女找來閨密曾女，與曾女的前男友彭男，又找來同為好友圈的李女共同為籍斯瀚逃亡策畫，但實際上陳女只想著要救愛人籍男離開，警方研判沒有縝密計畫。

案發時，陳女開著郭姓丈夫的紅色轎車載籍男逃逸，彭則在牽制戒護員警行動後，趁隙朝反方向逃離上李女的車，一行人以手機聯繫相約桃園大溪會合，陳女在抵達大溪後將郭的紅車棄置路旁，五人再共乘彭男駕駛的黑車往北。

一行人先是深夜逃往鶯歌、三峽等地，隔天凌晨又駕車前往宜蘭，找不到落腳處，又北上往瑞芳，最後在基隆休息停留時遭警方盯上，在七堵將人逮獲。

經過一天一夜的逃亡，彭男、籍男分別輪流開車，體力耗盡，籍男被警方逮捕後，一上車仰頭就睡。

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