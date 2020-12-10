威脅11名女童、少女自拍下體裸體視訊 惡男涉79罪遭訴

惡男威脅11名女童、少女傳送猥褻照片被提起公訴。(示意圖／ingimage)

男子董德財涉嫌在網路上，以威脅告知家長、散布猥褻影片、假交往等手段，誘騙少女傳送猥褻照片、自慰影片，甚至是裸體視訊，今年短短4個月期間，犯案39次，共計11名女童、少女受害；另，董也涉嫌散布一名成年女子性愛影片給40人。全案士林地檢署偵結，依違反兒童及少年性剝削防制條例、散布猥褻物品罪等79罪提起公訴。

新北市樹林區22歲董男，在今年4月至8月期間，隨機瀏覽、鎖定未成年人頭像「佈線攀談」，以line暱稱「惡魔化身」、臉書 帳號、Instagram「惡魔族亞瑟」和少女及女童聊天，博取信任。

檢方清查，董先掌握少女臉書和少女親屬的臉書頁面，以此要脅少女，使少女心生畏懼，害怕家人知情或照片外流等，乖乖依指示拍攝猥褻照片、影片，董再用「散布照片、影片」要脅、哄騙少女繼續提供私密照片、影片，不斷深陷圈套。

董涉嫌恐嚇一名少女「不要等我哪天真的忍不住，小心妳給我的東西，跑到別人那邊我就不管了」要求少女自拍自慰照片，取得少女裸露下體、筆插入陰道等照片。

檢方統計，4個月期間，董男對9名少女、2名女童，共計有39次恐嚇、強制未遂、強制猥褻、以他法使少年被拍攝、製造性交或猥褻行為電子訊號罪、脅迫兒童或少年製造猥褻電子訊號罪嫌。

另，董今年4月在臉書認識一名成年女子，拿到女子的性愛影片後，在女子抖音 直播上公開留言「還拍啊。影片都流出來了、誰要他的影片、要的密我」，涉嫌散布女子的性愛影片40次。

檢警拘提董到案，董辯稱因為沒有和女子交惡，只因無聊就用網路散布女子性愛影片40次，少女、女童部分，則稱深感悔悟不會再犯。

檢察官痛批，董鎖定未成年少女，集中在暑假期間犯案，且和他人討論如何做被害人會較易得手，甚至自吹自擂曾有被害人因外流影片關閉社群 。其中一名少女家屬報案，透過臉書提醒董「將去提告」，董毫無悔意反辱罵「破麻」，直到遭拘提前一天，還在威脅被害女童，惡性重大，有高度再犯可能。

董利用少女、女童懵懂無知、好奇階段，想法單純注重人際關係，加上懼怕家長知情會責怪，先拿到未露點的影像後，隨即「予取予求」要求裸體視訊，且偷截圖，只要不順心就威脅外流影片，造成少女極大恐懼。又僅因無聊，散布女子性愛影片高達40次，心態偏差，建請繼續羈押並從重量刑。全案依法起訴。