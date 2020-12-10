女友策畫劫囚！毒梟裝病就醫逃逸 隔天火速被逮

竹北9日發生重大劫囚刑案，警方專案小組10日下午1時許宣布已在基隆將人逮獲。(記者巫鴻瑋／翻攝)

新竹縣竹北市昨天發生重刑犯戒護就醫途中襲擊員警逃逸，據悉整起逃亡是由籍姓逃犯的陳姓女友所策畫，不僅案發前就與另2名友人分乘紅色及白色自小客車在醫院急診室門口埋伏接應，還安排在途中換車企圖躲避警方追緝。隨後籍嫌在今天下午1時許被警方在基隆查獲，參與劫囚的另外2女1男也同時落網，另外還有1女仍在逃，竹北警分局目前已經在現場將人控制，將儘速將人帶回釐清案情。

醫院急診室門口監視器清楚拍下劫囚過程，案發當下嫌犯籍斯瀚（32歲）竟未戴手銬還手握手機 ，在友人協助下跳上車逃逸；據了解，籍嫌未戴手銬原因是醫院方面要求員警將手銬卸下，方便注射藥劑能順暢注入血管，卻不料後續層層疏失，導致嫌犯脫逃，警方已表示會深切檢討，避免類似情況再次發生。

籍嫌曾有販毒以及擁槍枝前科，他的陳姓女友從籍被捕後就守候在派出所外，也尾隨戒護就醫，同時電話叫來另外兩名友人策畫劫囚。

9日下午，籍男聲稱「心臟痛」而倒地，透過兩名員警戒護前往東元醫院急診。而在就診完畢要離開時，其中一名警察 去開車，僅另名警察單獨戒護籍男。同時間出現一白一紅的車輛停放在急診室外頭，當籍嫌看完診，籍男向員警藉口遇上熟人，便徑自走到急診室外與女友等人搭話，並上前趴在紅車上與車內女性友人攀談。

籍嫌的陳姓女友趁隙突然示意要籍上車，隨後籍嫌的另名男性友人立刻壓制戒護員警並發生扭打，籍嫌便趁隙上車逃離現場，四人分乘紅、白兩車逃往桃園大溪，隨後在另一名共犯協助下又再換車逃往新北鶯歌；籍嫌案發時沒有戴手銬，警方則表示仍有扣上腳鐐。

據了解，籍嫌從新竹縣竹北市東元醫院開始逃，逃逸車輛直接上竹北交流道沿國道1號往北，一路逃到桃園大溪員林路二段200號左右棄車，之後逃往鶯歌，再逃往瑞芳，在基隆七堵落網。

警方圍捕時，開了一槍擊中其中一名曾姓女犯嫌，已將她送往長庚醫院治療，另一名在逃為李姓女嫌犯，仍在追捕中。