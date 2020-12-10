「女人多在寶雅消費」警員妻一句話成破案關鍵

林姓婦人涉嫌帶走女兒藏匿12年遭通緝，警方在高雄市查獲她。(記者林保光／翻攝)

「女人十之八九都會在寶雅消費！」彰化縣警局田中分局偵查佐廖偉仁妻子這句話，成為尋獲失蹤12年林姓婦人母女的關鍵。

據了解，警方清查林婦帶走女兒案發現母女倆如人間蒸發，毫無任何資料。「能查的學籍、健保 、金融等任何資料都查過了，就是沒有林婦和女兒的任何紀錄…」警方一度憂心兩人已不在人間了。

某日，這起失蹤案承辦偵查佐廖偉仁休假，把卷宗帶回家繼續翻，上臉書 、網站搜尋相關性名等資料，她妻子關心詢問，得知要找一對母女，突然丟了一句話「女人十之八九都會在寶雅消費，可以試看看。」

廖偉仁姑且一試，根據寶雅會員資料，查出林婦曾在高雄寶雅消費的紀錄，但所留的資料是假電話、假地址。廖回報偵查隊長後，由田中派出所派員南下與高雄市警方聯手，鎖定林婦消費的時間、調閱附近路口監視畫面逐一過濾，找到林婦騎機車的鏡頭，接著以車追人。

田中派出所巡佐楊慶錫和警員劉家維說，他們南下約十次，在林婦騎機車行經的路線上找車，總算皇天不負苦心人發現機車，本月七日埋伏數小時後，查獲準備騎機車的林婦，她看見員警時還一臉驚慌失措，躲了12年還是破功，員警劈頭問「你女兒呢？」林婦答稱女兒在家，讓員警鬆了一口氣。