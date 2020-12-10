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母攜女人間蒸發12年找到了 失學女23歲僅30多公斤

台灣新聞組╱綜合10日電
被消失的人生 謝姓女子12年前被母親帶走，母女猶如人間蒸發，警方在高雄市查獲她的母親林女後，進屋找到23歲的謝女，從她的背影看起來相當削瘦。(記者林宛諭／翻攝)
被消失的人生 謝姓女子12年前被母親帶走，母女猶如人間蒸發，警方在高雄市查獲她的母親林女後，進屋找到23歲的謝女，從她的背影看起來相當削瘦。(記者林宛諭／翻攝)

彰化縣林姓婦人12年前與謝姓男子離婚，帶走當時就讀小學五年級的女兒消失無蹤，她為了躲避丈夫和警方追查，不僅沒讓女兒繼續上學，連看醫生都是自費；警方本月7日在高雄找到母女倆，已23歲的謝女面容憔悴，讓警方看了也感到不忍。

田中警分局偵查隊長陳盈雅說，林婦帶走女兒後怕被找到，不讓女兒上學，生病時自費看醫生或到一般藥房買藥，阻絕女兒與外面互動長達12年。今年已23歲的謝女，因長時間與外界斷絕往來，身形憔悴、體重僅30多公斤，明顯有怕生、自我封閉情形，語言表達能力也明顯與同齡者差。

陳盈雅說，因林婦被控妨害家庭遭通緝，警方緝獲林婦後，把她和女兒帶回彰化做筆錄，也通知謝；雖謝希望女兒回彰化同住，但因謝女很依賴林婦，並表示想和母親一起住，在謝的同意下，母女倆已回高雄。

警方說，林婦帶走女兒後，完全不用金融卡，也沒有勞保工作等紀錄，更不讓女兒上學，生活靠她和女兒在家做禮品包裝計件維生，並因多年前繼承了一筆遺產，12年來都靠現金生活，連代步機車都是向房東買的，也沒過戶；林婦怕被找到，所以完全不和親友聯繫，過著沒朋友的日子。

林婦告訴警方，童年時父母離婚、母親改嫁，她由外婆帶大，她與丈夫離婚後頓失生活重心，很怕再失去女兒，也很怕一個人生活，才帶走女兒。不過，林婦被依涉犯妨害家庭罪嫌究辦，並違反兒童及少年福利與權益保障法、國民義務教育法，警方已函請彰化縣政府教育處、社會處依法處理。

林婦告訴社工，「女兒是自願跟著我的，絕非軟禁。」還強調女兒已經成年，要離開隨時可離開，未限制其行動，且母女感情很好。

鄰居指出，在大樓電梯口遇過這對母女約六次，她們「看到人時盡量不講話」，女兒還縮著肩膀、頭低低地躲母親後面，有時頭還依偎在母身上，彼此互動感覺滿親密，不像遭脅迫，只不過兩人不會主動跟鄰居打招呼。

彰化田中警分局最近針對轄內失蹤人口案加強清查，一度憂心12年沒消沒息的林婦母女可能遇害，但經偵查佐廖偉仁等四人一個多月追查，找出母女。

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