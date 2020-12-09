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開車墜谷40公尺 樹叢救命僅擦傷

記者王思慧／花蓮9日電
莊姓男子8日走中橫公路要從台中前往花蓮，半途疑似煞車失靈衝下山谷，卡在40公尺深的邊坡樹叢。(圖：警方提供)
莊姓男子8日走中橫公路要從台中前往花蓮，半途疑似煞車失靈衝下山谷，卡在40公尺深的邊坡樹叢。(圖：警方提供)

高雄26歲莊姓男子昨天上午獨自駕車，走中橫公路要從台中前往花蓮，半途疑似煞車失靈，過彎時整輛車衝下山谷，卡在40公尺深的邊坡樹叢；莊受困半山腰驚恐長達2小時，經警、消用繩索、吊車救援才脫困，僅些微擦傷、無大礙。

花蓮警、消昨天上午8時許接獲報案，指一輛紅色轎車滑落山谷；報案人供稱，走台8線中橫公路行經137.3公里處時，在慈恩至新白楊間路段，發現前方紅色轎車「怎麼過個彎車不見」，停車查看赫然發現紅車卡在邊坡。

警、消到現場，朝山下喊「先生還好嗎」，莊姓男子當時困在車內，當場回應「好」，救難人員確認意識清楚，連人帶車卡在半山谷，通報請求吊臂器材車前來協助。

工務人員隨後趕來，操作吊臂器材車協助，先由救護人員下到山谷接觸莊男，用繩索固定他後拉上道路，接著再將轎車吊起，人車都順利脫困；莊只有手腳在樹叢攀爬過程中擦傷，受到驚嚇，送國軍花蓮總醫院檢查。

警方說，莊男獲救表示車內只有自己一人，過彎時感覺煞車失靈，車輛失控衝入山谷滑落邊坡，當時整輛車頭朝上卡在樹叢裡。從摔入山谷到獲救，莊受困約兩小時。

警方說，近日山區雨勢不斷，天候不佳，提醒駕駛人勿超速、疲勞駕駛，路況不熟小心駕駛，上路前檢查車輛狀況。

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