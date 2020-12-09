案情倒帶／董座熊抱實習生 兒罵「被婊」同挨罰

屏東福灣巧克力面對如滾雪球般的拒買風暴，門市冷清，福灣董座父子9日早均未現身。(取材自福灣官網)

福灣巧克力被網友「回顧」性騷 擾舊案，導致合作廠商相關產品停售下架。根據判決，許姓前董事長是5年前涉性騷擾20歲女實習生被判6月徒刑；許的兒子之後上網反駁言論涉攻擊女實習生，被依散布文字誹謗罪處拘役40天，皆可易科罰金。

判決指出，2015年1月10日晚間，許姓前董事長見女實習生獨自在餐廳清理吧檯，詢問有沒有變胖或變瘦，從後方伸手捏她腰臀，女實習生嚇得往右移動，許再稱「我抱抱看就知道了」，7秒內連抱三次，雙手並不斷在女大生身體後方游移。

女實習生事後提告，許承認犯行，一審認定他捏腰臀構成性騷擾，後續7秒三度環抱為強制猥褻，依強制猥褻罪判8月徒刑；許上訴，改依性騷擾罪判6月，得易科罰金。女實習生另提民事訴訟求償100萬元(台幣，下同)，法院判許應賠15萬元確定。

事發當晚女大生在身心受創後向公司投訴，得到的卻是：「既然妳看到他(董座)會覺得尷尬，那妳東西收一收，明天不用來了」的回應，該名許姓董座在東窗事發後，坦言自己是看對方可愛，「才來玩一下」，兒子許華仁於2015年12月29日深夜臉書 貼文「被婊了」等言論，還斥責女大生「私生活混亂」、「手上缺零用錢」，該案最終以福灣董座被依違反性騷擾防治法起訴，重判8個月。許華仁也被女實習生控告妨害名譽，最後被判拘役40天，民事賠償6萬元。

昔日受害的女學生在兩周前看見Dcard熱心網友的抵制福灣一文，並親自上線回覆大家的疑問表示性騷事件後沒有被退學，也沒有影響成績。不過，性騷事發到現在近6年，她反問自己「真的走出來了嗎？我覺得並沒有，性騷擾的傷害再加上後面的毀謗，讓我懷疑自己好久好久，對生活完全沒有動力，每次看到他們家的產品真的打從心裡覺得很不舒服」，也表明她現在可以很坦然面對這些事，但陰影仍舊抹滅不掉，感謝發文抵制者替自己發聲。