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福灣性騷巧克力風暴擴大 廠商忙切割 一篇網文讓世界冠軍一夕崩塌

台灣新聞組╱台北9日電
福灣巧克力董座五年前涉嫌性騷擾案最近於網路發酵，Mister Donut與福灣攜手推出的巧克力甜甜圈也下架停售。(記者林俊良／攝影)
福灣巧克力董座五年前涉嫌性騷擾案最近於網路發酵，Mister Donut與福灣攜手推出的巧克力甜甜圈也下架停售。(記者林俊良／攝影)

知名世界巧克力冠軍福灣，近年聲譽大漲，但五年前的性騷擾事件近日被網友的一篇舊聞分享，讓鄉民發起拒吃拒買。繼桂冠宣告停賣巧克力湯圓，Mister Donut、嵜本生吐司、家樂福等餐飲或通路品牌也宣告停售相關或聯名產品。

對各家合作廠商急忙切割，福灣昨天發聲明表示願意承擔合作品牌的銷售損失，但強調顧及仍有許多支持者，因此不會閉店或停業。

福灣巧克力許姓前董座2015年涉嫌對旗下實習女大生進行不當身體接觸，被判刑6月；他兒子發文反擊女大生也被告上法院判拘役40天。上月間，網路討論區有網友發文回顧此案，並稱福灣為「性騷擾巧克力」，掀起一波拒買行動。

儘管福灣曾在11月27日發聲明，但仍無法止住民眾抵制行動，連帶聯名、委託原料進口的廠商也逐一中箭，因此紛紛揮大刀切割。

除桂冠率先停產由福灣進口原料的「巧克力湯圓」、發聲明將相關收入全數捐出，老牌零食大廠「乖乖」也自主下架福灣相關產品，並將下架產品轉捐贈給需要的社會福利機構妥善運用。今年與福灣創辦人許華仁聯名推出多款巧克力甜甜圈的日系甜甜圈「Mister Donut」也宣布停售相關產品。

另外，今年掀起生吐司熱潮的日本「嵜本生吐司」，原在台北101門市推出單店限定、每周二販售的「福灣巧克力生吐司」也緊急停售，改換為極芝麻生吐司。

超商及量販通路部分，今年巧克力季找來福灣巧克力合作的全家便利商店表示，目前販售的福灣巧克力相關產品，包括獨家開發的福灣62%巧克力杏仁豆、可可碎粒巧克力脆皮雪糕都將下架。全家原預計販售的桂冠巧克力湯圓已停售，家樂福停止進貨、下架。

發文抵制福灣者表示，起初是因自己男友什麼都不知道，買了商店玻璃櫃裡較高貴的福灣巧克力，便傳性騷新聞給他看，「看完他也覺得蠻糟的，於是我就想說整理一篇文來宣傳吧」，網友們紛紛心疼受害者「這種人真不該讓他們賺錢」、「謝謝讓我知道這件事」，但也有人認為私德與商品無關。

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