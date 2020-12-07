虎頭蜂襲警 吃掉耳朵1塊肉

保二總隊小隊長張文勇前天在德基水庫巡邏時，一隻虎頭蜂停在他耳朵數分鐘，還咬掉一塊肉。（取材自張文勇臉書）

警政署保安警察 第二總隊小隊長張文勇，前天到台中市大甲溪發電廠德基分廠執勤時，遭到一隻虎頭蜂攻擊，虎頭蜂在他左耳停留數分鐘，最後竟咬掉他耳朵上一塊肉；張文勇最後將虎頭蜂打死碎屍，照片和影片貼上臉書 。台中市農業局表示，虎頭蜂螯人很常見，很少聽過咬人。

「我被虎頭蜂咬，還吃下我耳朵一塊肉。」張文勇在臉書表示，5日上午9時他巡視至德基水庫後方的崗哨時，一隻虎頭蜂突然停飛在他左邊耳朵的耳道口，尾針緊貼臉頰，他不敢揮手拍打，擔心被螫咬，小心移步到浴室裡，虎頭蜂沒有「叮」他，竟是「咬」他，「而且超誇張」，咬他耳朵五分鐘，吃下一大塊肉。

張文勇最後將虎頭蜂「碎屍萬段」，用衛生紙擦拭傷口血跡；前晚照片和影片貼上臉書後，嚇壞很多朋友，有人要他快去就醫檢查，也有人叫他去打針。

51歲的張文勇原本在新竹服務，今年7月剛調到台中市和平區德基水庫，因山區常有虎頭蜂，張文勇見怪不怪，但卻是第一次被虎頭蜂攻擊咬傷。

電廠說，德基水庫附近有水源和樹林，常有虎頭蜂出現；從張的臉書照片傷勢看，確實像是咬傷傷口，並非螯傷。

經了解張文勇事後未就醫，警方已派人了解傷勢，若確定是執勤時受傷，調查後會關懷慰問。