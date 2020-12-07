色按摩師涉侵犯多女連環爆 年輕少婦控遭硬上

林姓按摩師涉性侵，新北市三峽分局表示，目前新增被害人約有4人，全案統交由新北地檢署偵辦。(圖：新北市三峽分局提供)

在新北市三峽開設按摩工作室的林男涉嫌在按摩時觸摸3名女子胸部與下體遭新北地檢署依用機會猥褻及性交罪嫌起訴，案子曝光後，又有數名女子指控曾受侵犯，其中有名少婦還聲稱遭到強暴，因怕丈夫知情才隱忍至今，雪球越滾越大。三峽分局表示，近日又有4名女子來報案，全案將由新北地檢署檢察官統案偵辦。

林姓男子因按摩技術好，在地方頗具知名度，許多民眾都會在網路社團內推薦網他給網友，但大家沒想到，這名林男竟涉嫌利用工作侵犯客人，且都專挑年輕女子下手。

林男遭起訴的新聞曝光後，在社團引發討論，有些受害者在此時才發現還有其他人遇到相似情形，大家在通訊軟體上開設群組，分享自己所遭遇的事情，討論解決之道，據悉群組內至少有6、7人，有些受害者在事件曝光後，鼓起勇氣到警局報案。

有受害者指控，林姓男子按摩時，會先用毛巾蓋住她的眼睛，接著再從背部逐漸按到下體周圍，最後就將手移到自己的私密處，林男都會用專業話術搪塞她，這次林男遭到起訴，她才知道受害者不只自己。

據了解，還有名少婦稱今年去給林男按摩時，不只被摸遍全身，還遭到林男強暴，當下不斷掉淚，想要反抗，但林男力氣太大，自己根本沒辦法掙脫，事後林男還不斷威脅她不可以說出去，因擔心丈夫發現，只能默默吞下這一切，心靈受到創傷，直到這次許多人站出來，她才勇敢說出自己的經歷。

三峽警分局回應，目前林男仍被羈押中，事件後又有4人主動報案，全案將由新北地檢署檢察官統案偵辦，同時也呼籲，若還有受害者要勇敢站出來，向警方報案。