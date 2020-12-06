我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山周日實施新居家令 禁戶外用餐 重擊華埠餐飲業

我確診 暫停我60天會員…否則去健身房「對每人咳嗽」

惡客「搞飛機 」霸占廁所3小時 拔燈管攻擊長榮空姐

記者曹悅華╱台北6日電
長榮航空11月14日一架舊金山返台航班，發生空中驚魂。（本報資料照片）
長榮航空11月14日一架舊金山返台航班，發生空中驚魂。（本報資料照片）

長榮航空11月14日一架舊金山返台航班，發生空中驚魂。一名男性旅客多次將自己反鎖在廁所，前後占據兩間廁所逾3小時，甚至拿下燈管，企圖攻擊空服員；所幸在一名旅客協助下，才結束這場鬧劇。

對此，長榮表示，事發後已依依標準作業程序，發電報請地勤人員向航警報案，同時感謝見義勇為的旅客，對於該班空服員也會給予適當鼓勵。

長榮說，11月14日舊金山-台北BR17航班，航行途中一名男性旅客多次將自己反鎖於廁所內，均在空服員關懷後才離去；在飛機抵達桃園機場前約4小時，該旅客再次將自己反鎖於廁所內，空服員除了關懷之外，並試圖將盥洗室的門打開。

長榮說，未料該名旅客拒絕開門並破壞盥洗室內的燈具，且拿盥洗室內被破壞的燈管企圖攻擊空服員，最後在多名空服員的勸導以及一名畢姓男性旅客的協助下，該名不理性旅客才肯返回座位，畢姓旅客也自願持續安撫及陪伴該名旅客直到下機，空服員則持續觀察旅客狀況，避免有異常狀況再發生。

長榮說，飛航員職責是以維護航機安全為最高考量，依航空保安規範，客艙遇有乘客滋擾事件，操作航機飛行員不得離開駕駛艙，該班機機長於事發後已依依標準作業程序，發電報請地勤人員向航警報案，並持續掌握空服員及畢先生協助處理的狀況，也保持警覺以隨時機動做必要的進一步處置；航班抵達桃園機場後，該位旅客立即由航警帶走依法做後續處理。

長榮說，感謝在機上見義勇為協助處理此案的的畢姓旅客，也對當班空服員表達關心及慰問，並會給予適當獎勵。

舊金山 機場

上一則

總統專機私菸案 總統府諮議超買無涉刑責簽結

下一則

核食被禁…日本告南韓「歧視」 WTO判敗訴

延伸閱讀

長榮驚魂！舊金山航班旅客 占廁所拔燈管、攻擊空姐

長榮驚魂！舊金山航班旅客 占廁所拔燈管、攻擊空姐
居檢還露營、聚餐 長榮3空服員被免職 華航也2人違規

居檢還露營、聚餐 長榮3空服員被免職 華航也2人違規
長榮空姐居家檢疫四處走 遭開除成首例

長榮空姐居家檢疫四處走 遭開除成首例
越南87天零本土病例中斷 胡志明市1教師確診

越南87天零本土病例中斷 胡志明市1教師確診

熱門新聞

陳嫌騎機車載運「行李箱屍」達數公里遠，將宮姓前妻屍體遺棄偏避山區。（截圖自TVBS)

政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天

2020-12-05 02:30
高醫天使守護室內有嬰兒床、搖籃、布偶，牆面有繽紛彩繪，氣氛溫馨。（記者王慧瑛／攝影）

奇蹟！臨終前媽媽抱抱 命危男嬰死裡逃生

2020-11-29 02:18
入境檢附核酸證明三種可能。資料來源／指揮中心，製表／陳婕翎

自美日英澳返台 可能流程及成本一次看

2020-11-29 02:30
作家劉墉在臉書自爆，自己因為穿著一雙名牌新球鞋，在雨天濕滑的路上欲過馬路險些摔跤。(中新社)】

名牌球鞋沒止滑 作家劉墉自爆「差一點死掉」

2020-12-02 22:48
網路流傳3張男性照片指稱是年輕的國父孫中山，但經事實查核中心查證，其中2張照片是中國工程院院士王德民，另一張為日本演員三船敏郎。（圖取自事實查核中心網頁tfc-taiwan.org.tw）

網路流傳國父年輕照 台灣查核中心:與孫中山無關

2020-12-04 17:34
台灣秋冬防疫專案12月1日啟動。（中央社）

台秋冬防疫專案12月起跑 入境新規一次看

2020-12-01 00:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天

政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天
「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡

「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡
為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機

為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機
「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

鄰居深夜狂叫床20分鐘不停 網紅直呼：喪屍加AV女優

鄰居深夜狂叫床20分鐘不停 網紅直呼：喪屍加AV女優