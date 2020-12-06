進香團炮車起火 女童活活燒死 父獲救跪地痛哭

高雄市彌陀區的三千宮進香團5日前往台南市白河進香，滿載鞭炮的小貨車突然起火。（記者吳淑玲╱翻攝）

高雄市彌陀區8歲鄭姓女童昨天隨父親到台南參香，卻搭上滿載鞭炮的小貨車，疑因車上「柱香」未完全熄滅引燃鞭炮造成火燒車，車上六名大人跳車逃生，女童身陷火海，鄭父跪地哭喊「我女兒還在裡面」，但火勢猛烈無法靠近，女童被活活燒死。

影音來源：聯合影音網

警方表示，高雄市彌陀區三千宮進香團約1500人，昨天上午到台南將軍海邊進行請火儀式，接著到馬沙溝李聖宮參香，再到白河區湄洲宮請神。平時打零工維生、41歲鄭姓單親爸爸帶女兒原本搭遊覽車前往，到台南時改搭滿載炮火的小貨車便車，欲到大馬路搭遊覽車，女童隨父親坐在後車斗，不幸火燒車。

廟會進香總指揮彌陀區舊港里長吳風慶表示，鄭父負責施放鞭炮，但廟方響應政策，放的是電子鞭炮及安全鞭炮，頂多聲音大一點做音效，不解為何出事？

吳風慶說，他在前方領隊，聽到出事跑到火燒車現場，沒幾分鐘炮車已燒得很嚴重。

目擊者說，小貨車起火時，四周人群紛紛走避，只見鄭父跪地大喊「我女兒還在裡面」，但車上鞭炮不斷射出，大人想拉掉貨車上的斗棚，因火勢太猛烈無法靠近，火撲滅時女童已成焦屍。

女童就讀的小學方姓校長說，女童和父親同住，鄭父參加進香團活動，可能擔心女兒無人照顧帶著同行。女童人緣很好，沒想到會發生不幸，師生相當悲痛震驚。

消防人員說，小貨車有車斗覆蓋，形成半密閉空間，車上有電子鞭炮的瓦斯桶和氧氣，加上鞭炮起火高溫 和濃煙，致火勢一發不可收拾。

檢警初步調查，小貨車上有傳統炮及電子炮，案發時車上有點香，起火原因是否為香灰餘燼引燃鞭炮，仍待進一步鑑定。在車上的鄭父及吳姓總領隊共七人，訊後均請回。