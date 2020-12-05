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SOGO立委貪瀆案 陳超明500萬交保

記者王聖藜／台北5日電
SOGO案羈押立委第一人陳超明4日500萬台幣交保，步出法院時表示被控貪污的100萬台幣是政治獻金。(記者林俊良／攝影)
SOGO案羈押立委第一人陳超明4日500萬台幣交保，步出法院時表示被控貪污的100萬台幣是政治獻金。(記者林俊良／攝影)

台北地院審理立委貪瀆案，合議庭昨天以在押立委陳超明、陳的國會辦公室主任梁文一有關證據調查告一段落，裁定陳以500萬元(台幣，下同，約17.5萬美元)交保、梁以150萬元交保，都限制住居、出境、出海8個月，每周二到派出所報到。蘇震清、廖國棟是否繼續羈押，本月22日前會作決定。

陳超明被控向太流公司前董事長李恆隆索賄100萬元，向經濟部施壓派官員參加去年由東吳大學法學院在立法院舉辦的公司法適用鑑定公聽會，檢調今年7月31日發動搜索、約談迄今，陳被收押127天。

陳超明辦保後在民眾陪伴下離開法院，稱自己是清白之身，未來會在立法院說明。

陳超明昨天在羈押訊問庭中，面對同案「被告兼汙點證人」李恆隆時，心中有怨；陳說，在監看案卷筆錄發現李恆隆曾說不敢得罪立委，他聽了很不舒服，質問李「你以為民代都要錢嗎？」

陳超明說，檢調依據李恆隆與「白手套」郭克銘、翁華利三人的監聽譯文將他收押，他仔細看了譯文才知道；陳超明對著李恆隆說，他單純接受政治獻金，「我怎麼知道你們三個人在談什麼？」還說「所有的事都是筆錄把我『套』上去的」。

合議庭昨天以證人身分傳喚李恆隆，李恆隆說，就他認知，給立委錢的付費行為是遊說，即在適當時間付適當費用，給立委的錢是勞力報酬、心意報酬，「如果司法認為是賄賂，我就認」。

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