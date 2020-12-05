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崩石不到30公尺 火車急停救400人

台灣新聞組╱台北5日電
台鐵瑞芳至猴硐站間因連日豪大雨造成邊坡滑動，落石僅距火車不到30公尺。(記者游明煌／翻攝)
台鐵瑞芳至猴硐站間因連日豪大雨造成邊坡滑動，落石僅距火車不到30公尺。(記者游明煌／翻攝)

台鐵瑞芳至猴硐站間因連日豪大雨，昨天上午9時許發生大規模落石崩落，一輛從瑞芳開往猴硐方向的區間車，接獲通知前方有落石情況，駕駛停車不久，就見前方坍方，落石距火車僅不到30公尺，驚險一瞬間，讓車上乘客直言「還好有先停下，否則就被落石埋了」。

落石崩落影響，台鐵樹林至宜蘭間停駛，影響旅客1萬9500人，東西往返交通進入「黑暗期」。台鐵表示，預計搶修工作需四天，最快下周二才可恢復東正線單線通車，這也是台鐵近30年來，非颱風天最嚴重的邊坡坍方事件。

現場大量落石崩落，壓住雙向車道，一輛苗栗往蘇澳區間車，從瑞芳開往猴硐途中，停在距離落石不到30公尺處，當時車上上百人，加上另一端列車上乘客，總計400多人躲過一劫。

台鐵人員說，幸好資深司機員陳振芳在昨天土石開始大規模崩落前開火車經過現場，第一時間通報猴硐站趕快示警。開火車26年的他說，昨天上午6點多開火車行經瑞芳到猴硐路段，發現西線邊坡原水泥噴漿處，已有龜裂情形，馬上就採取行動通報。

台鐵局指出，原以為該段「沒什麼問題」，經過連夜大雨發現「很恐怖」，昨以空拍機勘查發現，現場約高30公尺、長約70公尺的塌陷。

昨天的情形讓陳振芳想起10多年前的大里土石流重現一樣，當時也是他開普通車經過，發現鐵道都淹起來了，他馬上通報大里站鐵道都淹了，不要再讓火車過，不然可能發生意外，後來就發生土石流了，淹了二、三天。

周末假期前突如其來的意外，讓東部聯外交通大亂。

台鐵環島路線中，不少路段都是「穿山越嶺」。根據台鐵局2017年完成的邊坡檢測，這次大規模坍方區段僅列為C級邊坡（相對穩定）。去年施作的全線邊坡檢測，全台17處被列為B級邊坡（疑似不穩定），但該段並未列在內；昨天落石事件後，台鐵已將該路段改列A級（明顯不穩定）。

為避免類似情況發生，台鐵局說，計畫對全台25處無法以工程方式辦理改善的邊坡，逐步建置自動化邊坡告警系統，以人工智慧影像辨識方式，監控易致災或脆弱路段邊坡狀況，如有異狀，立即發出警報通知列車。

檢測 人工智慧

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