辛酸！兒女身障妻癌末 一家4口走絕路

高雄簡姓一家四口選在偏僻的高屏溪畔護岸尋短，一名下田工作的農民發現車子未熄火報案。(記者劉學聖／攝影)

高雄市發生一對夫婦帶著兩個身心障礙子女自殺的人倫悲劇，簡姓夫妻一對子女都無法自理生活，簡妻則是癌症 末期患者，一家人昨早被發現陳屍在高屏溪畔轎車內，小女兒年僅11歲；檢警相驗後，研判引廢氣尋短，現場沒遺書，疑是長期照護壓力走上絕路。

本報系聯合報報導，警方調查，簡姓男子（57歲）與許姓妻子（52歲）及兒子（24歲）、女兒（11歲）同住，雖有房產但公告現值未逾標準，是社會局列冊的中低收入 戶，簡的一雙兒女分別有中度與重度智能障礙，屬於無行為能力之人，須由妻子在家照顧。

據了解，許女三年前罹癌，後來因細胞擴散已癌末，無法照顧兩個「大小孩」，最後因病辭去工廠工作，一心照顧家人，家境更陷困頓。

簡男兄姊悲痛指出，弟弟家境不好，曾有過輕生念頭，雖然都住在附近，但有事才聯絡，已多月沒見面，弟弟要照顧兩個小孩很辛苦，沒想到弟媳又罹癌，感慨一家人走上這條路。

簡男一家人住在四樓透天厝，小孩很少出家門，鄰居甚至不知簡家一雙兒女都是身障者，對面鄰居說，前晚目擊簡家四人開車離家，當時簡妻眼神透露絕望與告別，讓人看了很不安。

這對夫妻很可憐，老大有問題，隔了很久才敢生老二，誰知小女兒也一樣，平日只會叫爸媽，夫妻覺得抬不起頭，一直想賣房子搬走，曾見夫妻兩人抱頭痛哭。

簡男的小女兒就讀小六特教班，師長接獲噩耗後心情沈重，校長說，女童前天沒有到校，導師追問，孩子父親說這兩天請假，沒想竟出意外；女童是中度自閉伴隨智能低下，有時大小便會失禁，生活無法完全自理。

高雄市社會局表示，簡家雖是中低收入戶，未曾向社會局求助，沒辦法介入協助。社會局表示，兩名子女每個月領有中低收入身心障礙生活津貼，每月共台幣1萬130元，父母親健保 自付額減半，無其他固定補助；這個家庭房子是自有，社會局未接到通報或有關經濟方面的求助，對此不幸會盡力協助善後。