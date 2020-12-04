檸檬餅創始店！台中百年餅店「一福堂」失火全毀

台中市繼光街商圈3日傳出火警，火勢猛烈延燒六戶，老牌餅店「一福堂」受損最嚴重，初判起火原因為意外，排除人為縱火。 （記者陳宏睿／攝影）

台中知名百年餅店一福堂昨天上午驚傳火警，因餅店為木造建築，火勢一發不可收拾，波及到周邊6戶，起火店鋪則是幾乎整個燒光；警消到場約一個多小時滅火，未釀人員傷亡，初判起火原因為意外，排除人為縱火 。

台中市消防局昨天上午獲報，中區中山路一處店家發生火警，現場是老字號的一福堂餅店，火勢猛烈整棟房屋都陷入火海，濃煙直竄天際，嚇壞附近民眾。由於因店家為木造建築，消防人員到場發現火勢延燒一發不可收拾，且延燒周邊多戶，消防局加派多組消防車與雲梯車到場灌救。

台中市消防局第七救災救護大隊大隊長吳進宗表示，火警初步調查波及周邊6戶，建築有鐵皮也有磚造，很多都是採木頭裝修；共計派出28輛消防車、近百名消防人員搶救，幸好無人員傷亡。

一福堂1928年開店迄今，源溯日治昭和三年，創辦人陳周財老師傅開創專賣糕餅的「一福堂菓子舖」，1964年，結合日本 引進新技術，首創研製出的「檸檬餅」，創造追求異國風味的銷售高潮；陳姓老闆表示，這一間店面沒有廚房，只有商品，聽到店內店員跟他反應的時候火就已經燒起來了，據傳火是從外面燒起來。

周邊遭波及的店家表示，火警發生時糕餅店員工曾來詢問是否有滅火器，他們拿滅火器出來救火已來不及，火警發生時曾聽到爆炸聲響，沒多久就陷入火海。