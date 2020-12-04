不忍她受苦…翁涉悶死中風妻 檢方悲憫求從輕量刑

北市一名蔡姓老翁因髮妻中風臥床30年，發燒送醫住院，他長照疲憊而突然情緒失控，今年9月間在長庚醫院病房內悶死妻子。台北地檢署檢察官認為蔡翁情堪憫恕，建請法院從輕量刑。（本報資料照片）

67歲蔡姓老翁髮妻中風 臥床30年，前不久又發燒送醫住院，蔡因長照 疲憊突然情緒失控，涉嫌在醫院病房內悶死妻子，台北地檢署考量蔡久日照護沒睡覺，不忍妻子繼續痛苦才下手，情堪憫恕，昨天依家暴 殺人罪起訴，建請法院從輕量刑。

檢警調查，蔡的妻子七次中風，無法自主行動，長年臥床、坐輪椅，30多來由蔡與看護合力照顧，兒子則外出工作賺錢。蔡妻案發前因尿道炎、發燒住院治療，恰巧看護也生病請假，在院期間都由蔡獨自照顧妻子，因睡眠品質不好，無法入眠。

今年9月5日晚間，蔡聽到妻子哀號，發現插著點滴的針孔脫落、手背噴血，他不忍妻子長期受病痛折磨，先用手捏住妻子鼻子，再一手以衛生紙的塑膠袋悶住嘴巴，直到自己神智清醒才鬆手。

蔡發現妻子生命跡象微弱，趕緊跑去護理站激動地說「我太太解脫了，我太太死了」，護理人員衝進病房並呼叫醫師急救，五天後宣告不治，檢察官相驗，確認死因為缺氧性腦病變及腦損傷。

蔡偵訊時自白犯罪，供稱見妻子病況不佳疼痛呻吟，不忍妻子繼續受苦才動手，檢察官考量蔡犯罪動機及犯後態度良好，建請從輕量刑。