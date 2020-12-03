騙扁少年黃琪哭訴為愛詐騙 法官：祝福你找到真愛

黃琪假冒「銀行投資教父」宋學仁秘書詐騙證券商期貨交易手續費、佯國泰集團親戚試駕超跑名車，吃上詐欺得利等罪。高等法院今開庭時，黃琪淚灑法庭，聲稱只要遇到一個愛我10%的人，就願意把把所有給對方，但他想國家說「我醒過來了」。(記者王宏舜／攝影)

12年前以塔羅牌騙倒前總統陳水扁的黃琪，因假冒高盛證券 亞洲區副董事長宋學仁秘書詐騙 證券商期貨交易手續費、佯國泰集團親戚試駕超跑名車、冒名租屋，台北地院依詐欺 得利罪判1年2月徒刑、行使偽造私文書罪處4月得易科罰金之刑。高等法院今審理，黃琪淚灑法庭稱「想對國家說我醒過來了」，審判長祝他「找到真愛」。

法官今在詢問被告的家庭、背景時，詢問黃琪的工作，他卻回答「平時在陪伴他人....」；審判長疑惑「什麼陪伴？是性交易嗎？」，黃琪遲疑地說「不知如何啟齒」。

黃琪本名黃照岡（28歲），曾有「騙扁少年」稱號，多次假冒名媛身分使詐；今年4月，檢調查辦他假冒香港首富李嘉誠的秘書向中衛公司詐取上萬片口罩，黃因涉洗錢、詐欺罪而羈押台北看守所。

黃2016年自稱是宋學仁的秘書，謊稱要幫宋代操期貨，向證券商要求手續費打對折，券商誤信，給他貴賓價。此外，黃琪也假冒國泰集團千金蔡佳玲親戚的名義，向車商高層要求試駕旗艦車款，詐得車商提供一輛市價破400萬元台幣的Audi A8超級跑車駕駛10天又21小時，還以前男友、周姓醫師名義向人承租房舍。

高等法院今開庭，禿了頭的黃琪綁了小馬尾現身，審判長首先詢問「黃琪，你希望我稱呼你為先生還是小姐？」，黃琪愣了幾秒，說「『先生』就可以了」。黃琪對本案的事實不爭執，但仍強調對方沒有實質上的財產損害，對損害多寡有意見。

黃琪的律師閻道至請求法院調查凱基證券經理職務能給的折扣有多少？是否有給其他客戶低於本案的折扣？此外，Audi A8跑車部分因不是營業用車，應無法用出租的價格認定犯罪所得。

高檢署公訴檢察官表示，證券手續費部分黃琪至少獲得1萬9575元台幣的價差，而試乘跑車的價格若以Audi A6計算，至少獲利8萬7000元。此外，周姓前男友證述綦詳，授權書根本是編輯製作。

黃琪說，覺得自己很可悲，要為這樣的事情答辯，他沒有告訴周姓前男友自己的真實身分，畢竟「我扯上邊，大家都避之惟恐不及」。黃說，如果對方要反悔說不記得、推翻白紙黑字，他也不知該如何證明。黃還向合議庭喊話，說「你們可以不相信我，但請考量客觀的事證」。

黃說，這個案子已過了4年，回過頭來看，想苛責自己的是「現在看來值不值得？」，只為了一個對象，從詐騙飯店到這個案子，能不後悔？他說自已是一個那麼傻的人，為了周姓男友而搞出這些事來。

但受命法官質疑「周否認與你交往啊！」，黃琪支吾兩人曾在一起三、四個月，他只要遇上愛他的人、只要愛他10%，就會全心全意愛他。

黃琪噙著眼淚說「想對國家說『我醒過來了』」，自己傻了那麼久，我想多愛自己一點，認為不該為了追求感情再去做不理智的事。他說，想找到「不在意我是誰」的人，更希望將今天的話留在法院的紀錄上，代表承諾國家的事。接著黃停下說「對不起，我失態了」；審判長表示，黃琪的陳述雖與案情無關，但仍讓他說完，最後說「祝福你找到真愛」。

高院定12月24日宣判，檢方表示希望維持一審判決。