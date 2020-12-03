1個月害死3少年 毒販依殺人罪重判25年

合議庭審判長劉桂金判處三毒販殺人罪。(記者游明煌／攝影)

男子陳宇傑、吳忠信、劉哲瑋明知超級搖頭丸（PMMA）毒性很強，涉找少年進校園兜售，1個月害死3名少年，被依販賣毒品 罪起訴；基隆地院認為3人明知吃死人還繼續賣，與殺人無異，昨改依販賣禁藥致死、殺人等罪，重判陳、吳25年、劉19年徒刑。吳聆判當場痛哭，另2人神情木然。

今年6月連續有3名少年暴斃死亡，檢察官相驗發現生前都施用含PMMA（甲氧基甲基安非他命）毒品咖啡 包，追出陳（30歲）、吳（25歲）、劉（23歲）3男販毒，逮捕後聲押獲准。

檢警查出，陳男以約3萬元(台幣，下同)購入130包PMMA毒咖啡包，交吳男找劉男、林姓高職生、許姓及陳姓少年，以每包600元價格對外兜售。16歲林姓高職生與周姓、鄧姓少年施用後，分別在5、6月致死；警方從死者生前交往查出3人涉案，3人坦承販毒，但否認殺人故意。

合議庭昨重判三人，審判長劉桂金說，「一審用殺人罪重判，我願當第一人。」她說三人得知死了一名少年後仍繼續販毒，只為了賺錢，再導致其他兩人死亡，重判給社會和販毒者警惕，也遏止販毒進校園。

她說，PMMA目前在校園流竄嚴重，成本低廉，但毒性非常強，學生也買得起，化學結構非常不穩定，喝二、三包PMMA毒咖啡包就可能喪命。

根據警政署統計，台灣 去年10到12月有34人因服用PMMA死亡，基隆市刑大說，PMMA俗稱「超級搖頭丸」，毒性是搖頭丸的4倍，經常被混入毒品咖啡包內供食用，因藥效較慢，有的會喝多包，致死率高。

三名死者施用致死毒品咖啡包上，都印有「黑色小惡魔」圖樣，檢警正續追幕後操控集團。